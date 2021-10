'Zeeuws rijdend spreekuur voor rechtsbijstand is voorbeeld voor rest van het land'

Demissionair minister Sander Dekker met inwoners en bemiddelaars van de SRV aan tafel (foto: Omroep Zeeland)

Het rijdende spreekuur is er al enkele weken, voornamelijk in Zeeuws-Vlaanderen, onderweg en heeft zijn succes al bewezen. "Het is de ene keer drukker dan de andere keer. De laatste keer in Hulst zat ik al helemaal vol met afspraken en toen had ik ook nog aanloop", vertelt bemiddelaar Jozef de Roos.

'Naar de rechter stappen niet altijd nodig'

De SRV (Samen Recht Vinden) biedt dus juridische hulp dichtbij huis. Maar volgens Dekker is dat niet het enige voordeel. "Het laat ook zien dat je door meer bemiddelend te kijken, je ook problemen kunt oplossen zonder een advocaat in te schakelen of naar de rechter te stappen", zegt hij.

Hij kijkt positief naar het uitrollen van dit initiatief naar andere delen van het land. "We zijn bezig in heel Nederland om te kijken wat er nodig is om de rechtshulp laagdrempeliger te maken. Dit is één van de projecten die we daarin ondersteunen om ook weer van te leren. Ik sluit niet uit dat wat hier nu in Zeeland gebeurt, over een paar jaar terugzien op heel veel plekken in Nederland."