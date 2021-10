Corona-polsbandjes in Middelburgse horeca, andere Zeeuwse steden volgen niet

Na het laten zien van je coronabewijs krijg je een polsbandje voor toegang tot de horeca (foto: ANP)

"Je laat jezelf checken, je krijgt een bandje en je kan in ieder horecabedrijf naar binnen", legt Renny Minnaert uit. Hij is namens de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Middelburg betrokken bij het uitvoeren van het plan, dat samen met de gemeente en de ondernemersvereniging is bedacht. Directe aanleiding voor het plan is het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld om ondernemers te ondersteunen bij de coronacheck aan de deur.

1 miljoen euro

Landelijk is daar 45 miljoen euro voor beschikbaar, dat via een speciale verdeelsleutel over de gemeentes wordt verdeeld. In Zeeland komt dat neer op circa 1 miljoen euro. Gemeentes gaan vervolgens over de besteding van het geld. Hoe ze dat doen, verschilt per gemeente, legt Peter Arkenbout, regiomanager van de KHN in Zeeland uit.

In Goes bijvoorbeeld kunnen ondernemers, volgens Arkenbout, alle aantoonbare extra kosten declareren en in Middelburg moeten ondernemers vooraf een aanvraag indienen met een begroting.

Bij twee controleposten, zoals hier in Utrecht, kunnen bezoekers een polsbandje krijgen met hun coronabewijs (foto: ANP)

"Toen zeiden wij in een overleg, laten we dat nou centraal doen om het voor iedereen makkelijk te maken", legt Minnaert uit. De goedwerkende praktijkvoorbeelden in onder andere Breda deden de rest. "Hoe makkelijk moet je het maken voor onze bezoekers die naar Middelburg komen en de mensen die 's avonds op stap gaan."

"We zijn met zijn allen bezig met corona. En het risico willen we zo klein mogelijk maken. Nou, dit kan ertoe bijdragen dat we dat risiconiveau weer een stukje naar beneden halen."

Vooralsnog wordt er alleen in de weekenden gewerkt met polsbandjes. Maar Minnaert sluit niet uit dat er meer dagen bijkomen en hij houdt de deur open voor maatwerk. "Stel dat er een ondernemer is die een evenement heeft op een andere dag dan kunnen we zo opschalen."

Middelburg enige stad

In andere Zeeuwse steden zijn geen plannen om ook met een polsbandje te werken, laat Peter Arkenbout weten. "Daar heb je een bepaalde horecaconcentratie voor nodig om dat lonend te maken." Hij verwacht niet dat er alsnog Zeeuwse steden met het polsbandje gaan werken.