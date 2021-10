Goedemorgen! Droge verdieping tegen watersnood, polsbandjes en onderzeeërs

Rijkswaterstaat heeft becijferd dat bijna de helft van de huizen in Zeeland geen 'droge verdieping' heeft als de buurt in kwestie te maken krijgt met een 1953-achtige overstroming. De bewoners zullen dan door het water moeten waden of in een bootje moeten stappen om zichzelf te redden. Twee onderzoekers van de Universiteit Maastricht pleiten ervoor dat alle huizen in ons land een soort overstromingsveilig-label moeten krijgen. In dat geval krijgen 72.000 Zeeuwse huizen dat label niet. De andere 76.000 huizen wel.

Na het laten zien van je coronabewijs krijg je een polsbandje voor toegang tot de horeca (foto: ANP)

In navolging van andere steden in Nederland gaat Middelburg vanaf volgend weekend ook werken met polsbandjes om toegang te krijgen tot de horeca. De bandjes komen in plaats van de QR-code. Om een polsbandje te krijgen moeten bezoekers hun coronabewijs een keer laten zien bij een van de controleposten in de stad, waarna ze een bandje krijgen die een dag lang geldig is. Andere steden in Zeeland gaan het systeem niet gebruiken.

Verduurzaming

De Oostkerk in Middelburg is opnieuw voor langere tijd gesloten voor publiek. Was het vorig jaar vanwege de coronamaatregelen, is het nu door een grote verbouwing van het monumentale pand. In een klein half jaar tijd wordt het gebouw verduurzaamd en klaargemaakt voor de toekomst. Als het klaar is, dient de Oostkerk als voorbeeld voor andere monumenten.

De kerk wordt de komende maanden voorzien van een duurzamer verwarmingssysteem. (foto: Omroep Zeeland)

Nederland wil vier nieuwe onderzeeboten laten bouwen om de vier verouderde te vervangen. Dat gaat langer duren. Hoe groot de vertraging wordt, kan demissionair minister Henk Kamp van Defensie nog niet zeggen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Scheepsbouwer Damen uit Vlissingen is in de race voor deze opdracht. Het contract zal volgend jaar niet ondertekend kunnen worden. Ook is "het niet realistisch" om nog uit te gaan van vervanging van de onderzeeboten vanaf 2028. Met de vervanging is naar verluidt zeker 4 miljard euro gemoeid.

De klei van de Wilhelminapolder (foto: Arjan van Lomwel, Goes)

Het weer:

Het wordt een mooie, zonnige herfstdag met een zwakke tot matige zuidenwind en wat sluierbewolking. De temperatuur begint rond 10 graden, de maximumtemperatuur is 16 á 17 graden. Morgen zijn er ook nog flinke zonnige perioden maar dan komt er meer bewolking, morgenavond is er kans op een bui. Het wordt dan nog 16 graden. In het komende weekend valt er af en toe regen, met name op de zondag. De temperatuur blijft dan nog redelijk, na het weekend is het duidelijk kouder.