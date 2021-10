Nieuwe boerenorganisatie moet alle boeren vertegenwoordigen: 'Het gaat om het boerengevoel'

Ludiek boerenprotest in Kamperland bij een bezoek van minister Schouten in 2020 (foto: Omroep Zeeland)

Jaco van der Maas, Kees Hanse en Esther Vermue zijn de Zeeuwen in de nieuwe organisatie. "Maar we zijn geen organisatie", zegt Vermue. "We hebben geen bestuur. Het is gewoon een club boeren bij elkaar."

Boerenstand

"We willen laten weten dat er samenwerking moet zijn tussen de boeren en de politiek en alle partijen die zich met de landbouw bemoeien", vertelt ze. "Vorige week ging het mis met Agri NL." Dat presenteerde een actieplan voor stikstof waar veel boeren het niet mee eens waren. "Die hebben eigenlijk over ons beslist zonder dat we erbij betrokken waren. Ja, LTO zat erbij, maar dat is niet de hele boerenstand."

"Ja wij vertegenwoordigen als BoerNL wel de hele boerenstand", zegt Vermue. "Wij zitten met zijn allen in allerlei belangenorganisaties, ook LTO." Juist die verbondenheid aan organisaties kan een obstakel zijn, zegt Vermue. "We willen ons wel laten horen als er iets niet goed gaat. Dan hoeft niemand te denken: 'ik hoor bij die belangenorganisatie, dus ik ga niet mee'. Het gaat om het boerengevoel. Dat we iets kunnen doen."

De boeren voelen zich - ondanks de vele grote protesten - ongehoord, zegt Vermue. "Bijvoorbeeld over onteigening. Als je kijkt naar wat er in de Krimpenerwaard gebeurt: boeren krijgen maar de helft van de waarde van hun grond. daar kun je geen nieuw bedrijf van beginnen."