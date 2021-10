Hoe veilig is jouw huis bij een watersnoodramp? Bekijk het op deze kaart

Zoek jouw huis op de kaart (foto: Omroep Zeeland)

Ben je van plan een huis in Zeeland te kopen? Checken of je woning mogelijk ooit onder water komt te staan, kan nu heel makkelijk. Ga naar de Atlas van de Leefomgeving van het RIVM. Dat heeft op basis van data van Rijkswaterstaat alle huizen in heel Nederland op de kaart gezet.

Vanwege grote drukte kan het zijn dat de kaart tijdelijk niet te zien is. Probeer het dan later nog een keer.

Kies Klimaatverandering/Droge verdiepingen (foto: RIVM)

Gaat het niet vanzelf? De URL is 'atlasleefomgeving.nl/kaarten'. Kies daar de kaartlaag Klimaatverandering/Droge verdiepingen.

Zoom in op de straat van jouw keuze. Heeft het huis een groen puntje? Dan is er wel een overstromingsrisico maar er is ook een droge verdieping waar je naar toe kunt vluchten. Rood puntje? Ook overstromingsrisico, maar je huis is te laag voor een droge verdieping. Grijs betekent: geen overstromingsrisico.

Knalrood

Zeeland telt 71.700 huizen met een rood puntje, dat is 48 procent van de in totaal 149.400 huizen. Op de kaart kleuren héél Reimerswaal, grote delen van Zuid-Walcheren en delen van Tholen en Schouwen knalrood. In andere delen is het gevaar minder groot, maar zijn er nog steeds duizenden mensen die bij hoog water hun huis uit moeten. Wadend of in een rubberbootje.

Hofstede Voorzorg Grijpskerke 1945 (foto: ZB Beeldbank Zeeland, foto G. van Bockel)

Gelukkig lijkt het dramatischer dan het in werkelijkheid is. Er is bij de inventarisatie van de woningen zonder droge verdieping uitgegaan van het allerergste doemscenario. De kans dat dát ooit zal gebeuren is zeer klein. Maar van de begane grond onder water - we hebben het recent in Zuid-Limburg gezien - heb je al veel schade. In september 1998 is dat nog op betrekkelijk grote schaal in Sint Annaland gebeurd. De vloerbedekking kun je in elk geval weggooien.

Waardevermindering

Twee onderzoekers aan de economische faculteit van de Universiteit Maastricht pleiten voor een 'overstromingslabel' voor huizen, vergelijkbaar met het energielabel. "In onderzoeken wordt geschat dat overstromingskans een waardevermindering van 5 tot 10 procent teweeg zou moeten brengen", schrijven Alexander Carlo en Martijn Stroom.

Dauwendaele en Oost-Souburg vol rode stippen (foto: Omroep Zeeland)

Een bijzonder geval is Zuid-Walcheren en dan met name het laaggelegen gebied ten oosten van het Kanaal door Walcheren: Oost-Souburg en Ritthem en de Middelburgse wijk Dauwendaele. Het is een van de laagste delen van Zeeland en direct een van de meeste bevolkte delen: 45.000 mensen wonen er.

Badkuip Ritthem

Het wordt door onderzoekers en de Veiligheidsregio Zeeland al beeldend de Badkuip Ritthem genoemd. Over hoe je bij een overstromingsramp alle inwoners moet evacueren is twee jaar geleden een rapport verschenen. En het waterschap Scheldestromen ziet ook het risico. Sinds jaar en dag is staat er een constructie bij het station Middelburg, waarmee op dit cruciale punt de dijkring rond de badkuip - in geval van nood - kan worden afgesloten.