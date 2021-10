Aantal coronavaccinaties in Zeeland groeit nauwelijks meer

Vaccinatie tegen corona (foto: Omroep Zeeland)

Bij de Zeeuwse jongeren (12-17 jaar) is de vaccinatiegraad véél lager dan bij de 18-plussers, maar in die groep werd in de eerste oktoberweken wel iets meer groei gesignaleerd. Het gaat bij deze cijfers in beide leeftijdsgroepen om de volledige vaccinatie, dus in de praktijk zijn dat meestal twee prikken.

Negentig procent niet haalbaar

Bij de volwassenen gaat het zó langzaam dat het niet te verwachten is dat er ook maar één gemeente de 90 procent gaat halen.

Voor onderstaande grafiek is gekeken naar de vaccinatiepercentages van het RIVM per 27 september (lichtblauw) en de extra vaccinaties die daar in oktober bij zijn gekomen (donkerblauw). De meest recente cijfers zijn van 18 oktober.

Niet alleen bij de ouderen, ook bij de jongeren zijn de inwoners van de gemeente Reimerswaal de grootste achterblijvers. Bij jongeren is er weliswaar in de laatste maand de vaccinatiegraad toegenomen van 31 naar 34 procent, maar ook die groei hoort bij de geringste van Zeeland. Zo wordt de achterstand van Reimerswaalse jongeren alleen maar groter.