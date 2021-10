Bijna wintertijd: 'Wakker worden met daglicht is gezonder'

Komend weekeinde gaat de wintertijd in (foto: ANP)

"Ik ben voorstander van de wintertijd", zegt Havinga. "Als er de hele tijd zomertijd zou zijn, was het midden in de winter soms pas om kwart voor tien licht." Havinga ziet de zomertijd zelfs het liefst verdwijnen. "Als we in de zomer de kinderen naar bed brengen, is het vaak nog licht. De zomertijd is ingevoerd omdat het energiebesparing zou opleveren. Daar is onderzoek naar gedaan. Die energiebesparing blijkt minimaal. Dus waarom hebben we nog zomertijd?"

Ontregelt

Het verzetten van de klok ontregelt mensen, zegt psycholoog Huibert Boluijt. "Mensen kunnen slaapproblemen krijgen, geheugenproblemen en problemen met de stoelgang. Dat herstelt zich wel weer, maar er is ook sprake van lange termijngevaar. Mensen die voortdurend van bioritme wisselen, hebben meer kans op hart- en vaatziekten, op depressies en zelfs kanker. Er zijn onderzoeken die dat aantonen."

"Dat het een uur eerder licht is, heeft grote invloed op onze interne klok. Als die ontregeld raakt, is dat niet goed voor je gezondheid. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij mensen die in ploegendiensten werken." Eén tijd aanhouden is beter. "Het is zelfs beter om het nog een uur op te schuiven, zodat je zoveel mogelijk daglicht krijgt."

Tweede Wereldoorlog

Volgens luisteraar Jaap den Hollander zou de klok nog eens veertig minuten terug moeten. "Want in de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de klok veertig minuten vooruit gezet. Dat deden ze omdat ze in het Duitse Rijk dezelfde tijd wilden hebben." Die bepaling is na de bezetting nooit meer terug gedraaid.

Mevrouw De Neef (100) uit Goes vertelt in de uitzending dat er in Zeeland lang lokale verschillen in tijd zijn geweest. Zo is in de Zak van Zuid-Beveland lange tijd de wintertijd aangehouden. En ook in Biezelinge is bijvoorbeeld een tijd lang een andere tijd geweest dan in de omliggende plaatsen.

Evolutie

Onze interne klok is in miljoenen jaren evolutie ontstaan, zegt Boluijt. "Dan moeten wij niet denken dat we dat even kunnen aanpassen. Misschien moeten we buigen voor de natuur. Niet altijd aan willen staan en onze activiteiten blijven oprekken."

Luister hier de aflevering van de Zeeuwse Kamer terug:

De Zeeuwse kamer over wintertijd