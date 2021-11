Vlissingen, dé plek waar georganiseerde misdaad wordt aangepakt

Tom Driessen is kwartiermaker van het net geopende kenniscentrum (foto: Omroep Zeeland)

De aanslagen op De Telegraaf en Panorama, de moorden op de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces, advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries, het zijn allemaal misdrijven die voortkomen uit de georganiseerde misdaad.

Coke, drugslab en Albanezen

Maar ook dichter bij huis is georganiseerde misdaad volop aanwezig. Een lading coke in de haven van Vlissingen, een drugslab op een boerderij in Zeeuws-Vlaanderen of een boot met Albanezen voor de Zeeuwse kust. Het zijn geen losstaande gebeurtenissen, maar het werk van grote criminele organisaties.

Geen boeven vangen

Het Strategisch Kenniscentrum, ook wel SKC, vangt geen boeven, maar kijkt naar trends en patronen in de criminaliteit en maakt daar dreigingsanalyses van. Volgens kwartiermaker Tom Driessen is dat essentieel. "We doen al heel veel tegen criminaliteit, maar het is echt nodig om die strijd nog beter en slimmer aan te pakken. En daar heb je kennis voor nodig."

Bewapende agent bij onderzoek naar drugs op schip in haven van Vlissingen in 2020 (foto: HV Zeeland)

Bij het SKC werken veel partijen samen, zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), douane, Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee. "Zij brengen hun expertise en informatie samen om te zien hoe georganiseerde criminaliteit zich ontwikkelt en hoe je die het beste kan aanpakken", aldus Driessen.

Geld, geweld en intimidatie

De georganiseerde misdaad is volgens hem aantrekkelijk voor sommige mensen, omdat er ontzettend veel geld in omgaat. "Een jongere kan daardoor denken: ik kan beter een ritje op de scooter naar de haven maken, dan dat ik twee weken vakken ga vullen bij de Albert Heijn. Maar wie zwicht voor het grote geld, krijgt te maken met grote criminele organisaties die intimidatie of geweld niet schuwen."

Kaart waarop drugsroutes te zien zijn, gemaakt door studenten van de HZ (foto: HZ)

Dat Vlissingen is gekozen voor de nieuwe organisatie, heeft te maken met het afblazen van de bouw van de marinierskazerne in de stad. Het kenniscentrum is onderdeel van het compensatiepakket voor het niet doorgaan van deze kazerne. "Het is niet de eerste plaats waar je aan zou denken, maar we zijn heel blij dat we hier zitten. Het moet dé plek in Nederland worden die iedereen die iets met criminaliteitsbestrijding te maken heeft, weet te vinden."

Nieuw talent

Uiteindelijk komen er rond de dertig mensen bij het SKC te werken. Om nieuw talent binnen te halen, wordt samengewerkt met het Zeeuws onderwijs, zoals de HZ University of Applied Sciences en de University College Roosevelt.

Zo voert Ricardo Rietjens, vierdejaars student ICT van de HZ samen met medestudenten een project van een halfjaar uit bij het SKC. "Wij maken een soort Google Maps-achtige omgeving waarin we op basis van openbare bronnen kijken wat de routes zijn voor gezagsondermijnende criminaliteit, zoals drugs."

Niet in de la belanden

De insteek is dat de samenwerking met de HZ langdurig wordt, volgens begeleider Stephan de Nijs. "Wij willen als opleiding echt meewerken aan een betere maatschappij. Dus we willen niet aan een project werken dat in een la belandt. En dit is zo'n project dat meerwaarde heeft."

Op zoek naar Zeeuwen

Bij het centrum werken nu rond de tien mensen, van wie geen enkele Zeeuw. Dat is nadrukkelijk wel de bedoeling als het kenniscentrum eenmaal wat langer draaiende is.

