Zeeuwse klimaatburgemeesters: 'Iedereen kan iets doen en alles wat je doet is goed'

Op het dak van haar huis in Kloetinge liggen zonnepanelen, in de tuin staan meerdere regentonnen voor de opvang van regenwater en haar huis is ingericht met meubels uit de kringloopwinkel of weggeefgroepen. En dat is nog niet alles. "We scheiden al ons afval, hebben een moestuin en gebruiken het regenwater om de wc 's nachts door te spoelen", legt Astrid uit. "Je kan het zo gek niet bedenken, maar we proberen overal over na te denken. We willen circulair zijn en hergebruiken totdat het echt niet meer kan."

Inspiratie genoeg

Astrid is een van de vier klimaatburgemeesters in de gemeente Goes. In totaal zijn er nu zeven in Zeeland. "Een klimaatburgemeester is een normaal mens die anderen probeert te inspireren om iets meer te doen voor het klimaat", legt Astrid uit. "We zijn in Goes met z'n vieren. Dat geeft een diversiteit aan projecten en dingen die we doen."

"Zo heeft Jacques Roumen een huisje in de Polder waar hij geen gebruik meer maakt van gas, water en licht van het elektriciteitsnet en Toby Serier en Irene Fierloos gaan aanstaand weekend in de Nacht van de Nacht de cafés langs om te vragen ze de lichten uit willen doen als besparing. Kleine dingen, waarmee we iedereen willen inspireren."

Astrid laat vol trots haar bijen- en vlindertuin zien (foto: Omroep Zeeland)

Vol trots laat Astrid haar bijen- en vlindertuin aan de voorkant van het huis zien. "We laten het lekker verwilderen. We hebben bloemzaad gestrooid waar bijen en vlinders heel erg blij van worden." In de tuin hangen verschillende bijenhotels, die gemaakt zijn door haar man. Het hele gezin de Jong doet namelijk mee aan het duurzame leven. "Wij zijn allemaal tegen verspilling."

Een groene straat

Astrid neemt haar taak als klimaatburgemeester serieus en heeft haar buren al weten te inspireren. Komend weekend gaan zij samen het stukje grond rond een van de bomen in hun straat beplanten. "De buren zagen mij dat doen bij de boom naast ons huis en wilden dat ook voor de boom naast hun huis. Dus we halen de stenen eruit en zetten er planten en bloemen in. Zo vergroenen we samen de buurt."

Aanstaand weekend legt Astrid samen met haar buren een tweede boomspiegel met plantjes aan in haar straat. (foto: Omroep Zeeland)

Het thema van de Nationale Klimaatweek is 'Iedereen doet wat'. Een mooi thema, vindt Astrid. "Wij vinden kleine stapjes heel belangrijk. Alle kleine initiatieven, maken samen een groot effect. Begin eens bij het meenemen van een eigen tas als je boodschappen gaat doen, zodat je geen plastic tas hoeft te kopen. Iedereen kan wat doen en wat je doet is goed."