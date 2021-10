Bijzondere ontmoeting in onze radiostudio: twee 'Zeeuwen in het buitenland' zijn even terug in Zeeland

Daan uit Hongarije en Evelien uit Oostenrijk bezochten presentator Michiel van der Velde in onze studio (foto: Omroep Zeeland)

"Je ziet er wel anders uit dan op de foto", merkt Evelien op over radiopresentator Michiel van der Velde. Evelien is al drie jaar niet meer in Nederland geweest en mist Nederland dan ook niet: "Ik ben elf uur bezig geweest om hier te komen. Bij het Gardameer ben ik binnen vier uur, dus dan is mijn keuze snel gemaakt. Je mag tegenwoordig maar 100 kilometer per uur op de snelweg, wat is dat nou? Er komen steeds meer van die verkeersdrempels bij, heb ik het idee. Er is geen berg te zien. Het is zo plat hier, ik zou er niet aan kunnen wennen."

Evelien blijft maar een paar dagen in Zeeland: "Om m'n moeder te zien. Dat is in het slop geraakt door corona. Wat moet ik hier voor de rest, naast het zien van mijn familie?"

Beide levens in stand houden

Daan brengt vaker een bezoek aan Zeeland: "We hebben een jonge baby die mijn ouders ook graag willen zien, dus moeten we wel af en toe komen. Ook heb ik nog veel vrienden hier. Ik houd beide levens in stand. Het is heel fijn om naar Zeeland te komen, maar ook heel fijn om in Budapest te zijn."

Beide Zeeuwse buitenlanders beschouwen hun nieuwe land echt als thuis: "Dat is waar je je leven hebt opgebouwd. Je hebt daar nieuwe vrienden en nieuwe familie gemaakt. Zo lang je je daar prettig en fijn voelt, is het je thuis", zegt Evelien.

Oplopende coronacijfers

In zowel Hongarije als in Oostenrijk lopen de coronacijfers op: "Er wordt in Hongarije nagedacht om de coronaregels lokaal aan te scherpen. Eigenlijk is Boedapest de enige dichtbevolkte stad in Hongarije, dus daar zouden die regels dan worden ingevoerd", legt Daan uit.

In Oostenrijk blijft de wintersportvakantie een groot discussiepunt: "Het was hier rustig met corona, maar nu komt het wel weer op gang", vertelt Evelien.

