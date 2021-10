Nieuw in de huisartsenpraktijk: de physician assistant - en die krijgt veel taken

Veel huisartsenpraktijken hebben al een diabetesverpleegkundige, een longverpleegkundige of een praktijkondersteuner jeugd. Daar komt nu ook de physician assistant bij. De huisarts van vroeger, die bestaat al bijna niet meer. Huisartsenpraktijken zijn kleine medische centra aan het worden.

De physician assistant mag zelf diagnoses stellen

De physician assistant is een soort 'huisarts light' die patiënten met eenvoudige klachten zelfstandig behandelt. "Dan moet je denken aan veelvoorkomende klachten als oorpijn, rugpijn of pijn na een val", zegt huisarts Jeroen van Driessche uit Kloosterzande. In zijn praktijk werkt hij al met een p.a. en hij is enthousiast: "Mijn spreekuur is niet meer overvol, dus ik houd tijd over voor mijn patiënten die meer zorg nodig hebben."

De physician assistant mag bij patiënten met eenvoudige klachten zelfstandig diagnoses stellen, een behandelplan opstellen, doorverwijzen en medicatie voorschrijven. Er is altijd een huisarts die meekijkt. "We werken als team", zegt Van Driessche. Of hij er gerust op is dat er geen verkeerde diagnoses worden gesteld? "Ja, zeker wel, we kijken heel veel mee en overleggen veel. We doen het voor een groot deel samen."

De patiënten met complexere klachten komen niet bij de physician assistant, maar zij gaan altijd naar de huisarts. "Mensen met buikklachten bijvoorbeeld, dat kan soms complex zijn." Ook kinderen gaan naar de huisarts en mensen met chronische psychiatrische problemen of mensen in de laatste levensfase. Van Driessche: "Ik heb nu meer tijd en rust voor patiënten met complexere klachten, dat komt de kwaliteit van de zorg echt ten goede."

Manon Riemens mag straks als 'huisarts light' zelf diagnoses stellen (foto: Omroep Zeeland)

Manon Riemens is één van de eerste zeven studenten physician assistant. Die studenten worden nu vanuit Zeeland opgeleid. Ze volgen de opleiding in Nijmegen, maar het praktijkdeel is bij huisartsen in Zeeland. Manon werkte tot voor kort als ic-verpleegkundige en wilde verder leren. "Ik wilde meer uitdaging, vooral medisch." Haar praktijkopleider is huisarts Van Driessche, die al een baan voor haar heeft als ze over 2,5 jaar klaar is met haar opleiding. "Ik vind het heel leuk, ik heb het heel erg naar mijn zin."

Theo de Buck: physician assistant is de toekomst

Door het grote huisartsentekort - de komende jaren zijn honderd nieuwe huisartsen nodig in Zeeland - zijn de physician assistants 'onmisbaar'. "Ze nemen niet de rol van de huisarts over, maar kunnen de huisarts echt ondersteunen en verlichten", zegt Theo de Buck van huisartsenorganisatie Nucleus. De twee Zeeuwse huisartsenverenigingen, Nucleus in Zeeuws-Vlaanderen en de Zeeuwse Huisartsencoöperatie boven de Westerschelde zijn trots dat ze de opleiding nu in Zeeland kunnen aanbieden.

22 physician assistant voor Zeeland, betaald door Den Haag De komende drie jaar worden er 22 physician assistants opgeleid vanuit Zeeland. Studie, salaris en begeleidingskosten worden vergoed. De totale kosten van 5,2 miljoen euro worden betaald uit de zogenoemde 'Wientjes-gelden', de miljoenencompensatie die Zeeland krijgt na het afblazen van de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen.

Of 22 physician assistants genoeg zijn? "We kijken natuurlijk ook hoe we huisartsen hiernaartoe kunnen trekken", zegt De Buck. "Maar hoe mooi is het niet dat je als toekomstige huisarts met p.a.'s mag werken? Dat moet toch de aantrekkingskracht zijn om hier te willen werken. We hopen er ook mee te scoren."

