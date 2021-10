Campers in trek: 'Er staan er nu nog tien in de showroom, maar die kunnen volgende week zo weg zijn"

Fons de Maat bij één van zijn campers (foto: Omroep Zeeland)

De Maat richt zich vooral op 'jonge senioren' en verkoopt alleen gebruikte campers. "Als je een nieuwe koopt, ga je vaak al richting een ton en dan neemt de belangstelling af. Ik verkoop ze tussen de 40.000 euro en 70.000 euro."

Nu al een topjaar

Dat de interesse in campers toeneemt, is terug te zien in de verkoopcijfers van het bedrijf. Die liggen zo'n dertig tot veertig procent hoger dan een paar jaar geleden. "Al zou ik nu de rest van het jaar geen camper meer verkopen, dan is het nog een topjaar", vertelt eigenaar Fons de Maat.

Voor deze camper betaal je al snel 10.000 euro meer dan een paar jaar geleden (foto: Omroep Zeeland)

Wie nu een camper koopt, betaalt al snel 15.000 euro meer dan enkele jaren geleden. "De vraag is echt heel hoog en het aanbod is kleiner", zegt De Maat. Of het verstandig is te wachten? "Ik heb maar weinig mensen teruggezien die er vanaf wilden omdat ze het niet leuk vonden. Ik verhuurde hiervoor ook campers en iedereen kwam steevast met een glimlach terug. Met deze campers kun je jaren door, dus ik verwacht niet dat mensen er over enige tijd weer massaal vanaf willen."