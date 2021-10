Onderzoekers: 'Maak klimaatlabel verplicht voor huizen zodat het overstromingsrisico duidelijk is'

Alexander Carlo is promovendus vastgoedfinanciering aan de Universiteit Maastricht. "Mensen moeten weten wat het overstromingsrisico is bij een woning die ze willen kopen", zegt hij. "Daar hebben mensen recht op want het kan invloed hebben op de waarde. In de huidige woningmarkt zal de waarde minder hard stijgen als er een groter risico is op overstromingen."

"Mensen zijn geneigd om negatieve zaken voor zich uit te schuiven. Ze denken liever niet aan de risico's op overstroming bijvoorbeeld", zegt Martijn Stroom, promovendus gedragseconomie en vastgoedfinanciering aan de Universiteit Maastricht. "Bij ons in Limburg speelt dat wel in lager gelegen gebieden, maar zelfs daar dringt het pas echt door als een woning voor een tweede keer onder water staat."

Verplicht stellen

Daarom pleiten de onderzoekers voor een verplicht klimaatlabel. "Het is beter om dit verplicht te stellen want de markt gaat dit echt niet uit zichzelf regelen", zegt Alexander Carlo. "Verkopers en makelaars gaan je echt niet vertellen dat een huis bij overstromingen onder water komt te staan."

Onze dijken zijn stevig en ook hoog genoeg. Maar bijna de helft van alle Zeeuwse huizen heeft geen 'droge verdieping', dus een verdieping waar je met je gezin naar toe kunt gaan als er toch een watercalamiteit is. Op de Atlas van de Leefomgeving is te zien om welke woningen dit gaat.

Nieuwbouwwijk De Mortiere in Middelburg ligt op het randje van de 'badkuip van Ritthem', zoals dit gebied wel genoemd wordt. Op sommige plekken in de wijk komt het water bij een grote overstroming hoger dan vijf meter te staan. "En toch voel ik me veilig", zegt één van de bewoners. "We hebben de stormvloedkering, dus de kans op een grote overstroming is minimaal. Gelukkig maar."

Bootje op zolder

Zijn buurman aan de andere kant van de straat ziet het ook niet somber in. "Bij vijf meter is de zolderverdieping nog droog. Dan weet ik nu waar ik een bootje neer kan leggen", zegt hij gekscherend. "We voelen ons veilig hier. Bij het kopen van het huis hebben we absoluut niet gekeken naar het overstromingsrisico, en dat vinden we ook niet nodig."