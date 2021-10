Babijn keert terug in politieke arena Sluis: 'Met mij krijg je er twee voor de prijs van één'

François Babijn tijdens het lijsttrekkersdebat van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Lijst Babijn behaalde bij de laatste raadsverkiezingen van 2018 nog een klinkende overwinning en François Babijn werd daarna - na jaren in de oppositie - tot wethouder benoemd. Lang duurde dat wethouderschap niet, want al in april 2019 moest hij noodgedwongen het veld ruimen, nadat vrijwel de voltallige raad het vertrouwen in hem opzegde.

De raadsleden vielen vooral over de dubbele petten van Babijn: de functie van wethouder was in hun ogen niet te combineren was met zijn politieke aspiraties in de Staten. Babijn wilde namelijk ook gedeputeerde worden.

Na het vertrek van Babijn ging zijn fractie met Lia Flikweert, Sebastiaan Keijmel en Lucien van den Broecke zelfstandig verder als Onafhankelijk West.

Niet beu

Maar Babijn, inwoner van Oostburg, aast op een comeback. Volgens hem zijn de mensen hem nog niet beu en is zijn achterban in de gemeente Sluis nog altijd groot. "Ja, ik denk dat veel mensen me missen als volksvertegenwoordiger in Sluis."

Sommige inwoners bieden al spontaan aan om hem op het politieke strijdtoneel te vergezellen, aldus Babijn. "Dat geeft een warm gevoel." Namen kan hij nog niet noemen en ook aan het partijprogramma wordt nog gewerkt.

Twee voor de prijs van één

Ook straks wil hij zijn werk als Statenlid en raadslid blijven combineren. "Dat kan ook prima. En het mag ook gewoon. Ik zeg maar zo: met mij krijg je er twee voor de prijs van één."

François Babijn moest in 2019 vertrekken als wethouder in Sluis, maar wil nu terugkomen (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen de terugkeer van Babijn zorgt voor een stoelendans in de Sluise politiek. Nieuwkomer Sluis Lokaal verschijnt volgend jaar ten tonele. Deze nieuwe partij is dit voorjaar opgericht om als lokale partijen de krachten te bundelen. Doel is de versnippering in de politiek tegen te gaan. Dorpsbelangen en Toerisme en Onafhankelijk West hebben al aangekondigd na de verkiezingen op te gaan in Sluis Lokaal. Ook de drie afgesplitste raadsleden van Nieuw Gemeentebelang - die zich nog even Lokale Partij Sluis noemen - voegen zich bij deze partij.

Overstap naar de VVD

Tot verrassing van sommigen maakt Lia Flikweert (nu Onafhankelijk West, voorheen Lijst Babijn en CDA) opnieuw een overstap naar een andere partij, de VVD. Flikweert wil nog niets kwijt over die overstap en verwijst voor een reactie naar Jaap Hennekeij.

Hennekeij is voorzitter van de commissie die potentiële VVD-kandidaten in Sluis spreekt en screent. Hij zegt dat de partij er niet op uit is om raadsleden bij andere partijen weg te kapen. "Alle mensen op onze lijst hebben zich zelf aangemeld of zijn aangedragen door een van onze leden." Hoe de volgorde van de lijst eruit komt te zien, beslissen de leden in november. Huidig fractievoorzitter Conny Almekinders wil in elk geval niet meer op een verkiesbare plaats komen te staan.

Wat de andere partijen en raadsleden gaan doen, is nog niet helemaal duidelijk. Arnold Scheppers van Dorpsbelangen en Toerisme mikt ''zeker'' op een hoge plek op de lijst van Sluis Lokaal. Hij heeft nog veel zin om er nog een ronde aan vast te plakken. Oudgediende Sjaak Quaak die onlangs te horen kreeg, dat hij van de kandidatenlijst van het CDA is geschrapt, is nog zoekende. Hij zegt al benaderd te zijn door verschillende andere partijen.

Nieuw Gemeentebelang uit op revanche

Nieuw Gemeentebelang slijpt de messen om ook zonder de afgescheiden raadsleden Frank Gijsel, Conny Tanghe en Marian van Oostenbrugge, de verkiezingen in te gaan. Van D66 die tot 2018 nog in de raad zat, is taal noch teken gehoord. En dan zijn er nog de linkse partijen PvdA, GroenLinks en SP die vorig jaar met een gezamenlijk manifest kwamen. Zij willen hun kaarten nog niet op tafel leggen.

De huidige wethouders Rian de Feyter en Peter Ploegaert hebben al aangekondigd niet terug te keren. Wethouder Jack Werkman is wel weer beschikbaar voor de VVD. Een tweede periode voor Marianne Poissonnier, momenteel wethouder zonder frractie voor Nieuw Gemeentebelang, zal afhangen van de uitslag van de verkiezingen.