Marinus (81) krijgt wéér een onderscheiding: 'Heb er al heel veel, dit is denk ik de laatste'

Marinus Vuijk (links) met locoburgemeester Joost de Goffau (rechts) (foto: Omroep Zeeland)

Vuijk zat nietsvermoedend bij een afscheidsbijeenkomst van Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (VDK), toen locoburgemeester Joost de Goffau op bezoek kwam. "Ik heb vorig jaar al afscheid genomen als voorzitter en het afscheidsetentje kwam er niet van door corona. En dan vanavond krijg ik deze waardering er ook nog bij, ik ben bijzonder vereerd."

De Frans Naereboutpenning wordt door de gemeente Goes uitgereikt aan personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maken voor de Goese samenleving.

Voor zijn inzet, waaronder jaren als voorzitter van VDK, heeft hij het 'gemeentelijke lintje' gekregen. Eén van zijn eerste verdiensten was het realiseren van een skatebaan en voetbalkooi in Kloetinge. "Dat heeft veel moeite gekost, maar die is er gekomen." Ook op het terughalen van het Hoge Pad, een historisch pad, blikt hij tevreden terug.

Muziektent niet gelukt

Wat hem niet gelukt is, is een muziektent in Kloetinge te krijgen. "Dat lag gevoelig. Er kwamen uiteindelijk borden te staan waarop stond dat ze de muziektent niet wilden. We hebben daarna een enquête gehouden en daaruit bleek dat de meerderheid van de gemeenschap het niet zag zitten. Daar hebben we ons als vereniging bij neergelegd."

Marinus Vuijk met zijn opvolger: Scarlett Kwekkeboom (foto: Omroep Zeeland)

Met een gerust hart geeft Vuijk het voorzitterschap van het VDK door aan Scarlett Kwekkeboom. "Het duurde even voordat we een nieuwe voorzitter hadden gevonden, maar we zijn heel blij met haar."

Penning krijgt mooi plekje

De penning krijgt een plaatsje in een glazen kast, waar meer van zijn trofeeën in staan: "Daar krijgt hij een plaatsje vooraan, zonder meer."