Goedemorgen! Sportvisserij wil duidelijkheid over PFAS, verstopte bunker in Vlissingen en bronstig damhert

We beginnen met PFAS, want daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Als het aan Sportvisserij Zuidwest Nederland ligt, wordt het PFAS-dossier zo snel mogelijk besproken. De belangenvereniging voor sportvissers in Zeeland vreest namelijk negatieve gevolgen voor de sportvisserij op de Westerschelde. "Ik wil op dit dossier urgentie zien", zegt Björn Schutz, directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Schutz stoort zich aan "de onduidelijkheid vanwege het uitblijven van onderzoek."

Ook duiken we vandaag een bunker in. Niet letterlijk, want dat is op dit moment nog niet mogelijk. Onder een bloemenperk aan de boulevard in Vlissingen gaat namelijk een historische bunker schuil. Die bunker moet in oude glorie worden hersteld, vinden zowel politieke partijen in de gemeente Vlissingen als de Stichting Bunkerbehoud. De FL 241 is de laatste nog overgebleven bunker van het Britannia-complex in Vlissingen. De bunker was het brein van de Duitse strijdkrachten tijdens de Slag om de Schelde. In 2000 werd de bunker afgesloten en begraven omdat er een parkeergarage zou komen. Die garage kwam er niet, dus is het volgens de actievoerders tijd om de bunker boven water te halen.

Als Zeeland overstroomt, hou jij het dan droog thuis? Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle Zeeuwse huizen geen 'droge verdieping' heeft, dus een verdieping waar je met je gezin naar toe kunt gaan als er toch een watercalamiteit is. Hier kan je uitzoeken of jouw huis op een droog punt staat.

Ook nog dierennieuws op deze vrijdag: bij Der Boede in Koudekerke loopt sinds een week een damhertbok rond. Het dier gooit al z'n charmes in de strijd om de hindes van het hertenkamp voor zich te winnen, want het is bronsttijd. Hij trekt niet alleen de aandacht van de herten, hij krijgt ook de nodige menselijke aandacht. Er wordt veel gebeld door bezorgde mensen die denken dat de bok ontsnapt is uit het kamp. Dat blijkt onnodig omdat het dier wild is.

Het weer

De ochtend begint goed, onbewolkt en zonnig. Vanuit Engeland komt later op de dag een wolkenfront, daardoor is er in de namiddag kans op regen. Het wordt rond de 16 graden.