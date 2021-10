Turnsters staan te springen om toernooi in Zierikzee: 'We zijn net op tijd!'

Meer dan driehonderd turnsters doen mee met het toernooi (foto: ANP)

"Februari 2020 was de laatste wedstrijd voor de turnsters. Ja, dan is het wel zuchten en door blijven trainen. En nu kunnen we eindelijk weer", zegt Verkerke in Zeeland Wordt Wakker. De turnsters hebben dus niet stilgestaan de afgelopen tijd. "Onze turnbond heeft veel omgegooid, voor de turnsters en de trainers. Alles moet wat meer pedagogisch. Het was dus hard werken", vertelt hij. "Het is heel spannend hoe iedereen ervoor staat."

Zowel de turnsters als de organisatie staan te springen om het toernooi. Ook publiek is welkom dit weekend: "Wij mogen alles, de tribune mag gewoon vol", zegt Verkerke. "Het is natuurlijk afwachten wat er dinsdag gebeurt, maar wij zijn in ieder geval net op tijd."

Kees Verkerke over de Open Zierikzeese Kampioenschappen