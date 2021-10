Bronstig damhert zorgt voor verwarring in Koudekerke

Een damhert in de bossen (archieffoto) (foto: Hans Huvers)

"Mensen denken dat het dier ontsnapt is, dus denken ze: we moeten snel ingrijpen om het hert weer aan de goede kant te krijgen", vertelt Ligtenberg in Zeeland Wordt Wakker. "Maar Der Boede bij Koudekerke is een hertenwei, daar zitten één bok en een paar hindes. Die leven daar in harmonie en een tweede bok erbij gaat niet." Dat zou uitlopen op gevechten tussen de bokken, legt ze uit.

'Hij wil gewoon z'n ding doen'

"Maar ik snap de natuur ook wel. Het dier wil z'n ding doen en is op zoek naar hertjes die nog niet gedekt zijn." Er is dus niets aan te doen, volgens Ligtenberg. Maar ideaal is de situatie niet: "Het is best gevaarlijk, voor voorbijgangers, maar ook voor het hert zelf." Het hert komt waarschijnlijk uit een aanliggend bos en maakt dagelijks de oversteek naar de omheinde weide.

Geduld hebben is de enige optie, volgens Ligtenberg. De bronsttijd van de herten eindigt meestal eind oktober. "We hopen dus dat straks de hormonen weer wat bedaard zijn", lacht ze.