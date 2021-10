Letterlijk lichtpuntje in Goes: na twaalf jaar ook carillon verlicht

De Grote Kerk in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De Grote of Maria Magdalenakerk is sinds 2009 verlicht, maar het project was nog niet helemaal af. Na twaalf jaar is het dan zo ver: "Er zijn spots op het carillon geplaatst in het torentje, duurzame ledverlichting uiteraard, en die gaan we vanavond voor het eerst aansteken", vertelt Van Meegen in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker.

Jubileum én Bevrijdingsdag

De timing heeft een aantal redenen, zo vertelt Van Meegen. Het carillon viert namelijk een jubileum. "Dat was eigenlijk vorig jaar, maar toen konden we er niets mee doen, dus vieren we het nu." Het Goese klokkenspel werd in 1943 verwijderd om het brons om te gieten voor de oorlogsindustrie. Het heeft tot 1970 geduurd voordat de klokken weer in de kerk hingen.

"Maar vandaag is ook de dag dat Goes bevrijd is in 1944. Daar sta je elk jaar toch even bij stil." Met het aangaan van de verlichting wordt het lied 'Perfect Day' van Lou Reed gespeeld. "Dat kan je wel een beetje ons lijflied noemen", zegt Van Meegen. "We hebben al zoveel projecten met dat lied gedaan, eigenlijk gewoon omdat het een prachtig lied is."

Om 19.45 uur vanavond worden de lichten ontstoken.

