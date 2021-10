Commandobunker Britannia moet in ere hersteld: 'Was Duits brein tijdens Slag om de Schelde'

Hans Sakkers, vice-voorzitter van de Stichting Bunkerbehoud wijst driftig naar een bloemenperk voor de Bestevaer flat aan Boulevard Evertsen. "Hieronder ligt de ingang van de FL 241, de grootste commandobunker die in Zeeland bewaard is gebleven. Hier werd letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven."

Sakkers vertelt over de boodschappen die een Duitse commandant vanuit de bunker verstuurde met behulp van de Enigma codeermachine: "De Engelsen hadden die code allang gekraakt en wisten precies wat de commandant deed."

Wijken voor een parkeergarage

De FL 241 was voor 2000 toegankelijk, maar zou verdwijnen voor de aanleg van een parkeergarage onder het (op)nieuw te bouwen hotel Britannia. De plannen verdwenen in de ijskast, maar de ingang van de bunker werd in die tijd wel dichtgegooid.

Toen er twee maanden geleden redelijk onverwacht een stukje verderop een andere bunker van het Britannia-complex werd gevonden en gesloopt, ontstond er verontwaardiging in de Vlissingse gemeenteraad. Dat was ook het moment dat de gemeenteraad het bestaan van de FL 241 herontdekte.

Onverwachte vondst Duitse bunker In september werd bij de bouw van het nieuwe hotel Britannia een andere Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Anders dan de FL 241 wist niemand dat die bunker überhaupt nog bestond, iedereen dacht dat de bunker al lang gesloopt was. Een week na de ontdekking is dat alsnog gebeurd, op die plek komt de de parkeergarage van het nieuwe hotel.

In de gemeenteraad werd een motie ingediend om op zoek te gaan naar de FL 241, maar dat bleek al snel niet nodig, want waar de bunker zich bevindt, is altijd bekend geweest. De bunker beslaat volgens Sakkers onder de boulevard de hele voortuin van de Bestevaer flat tot aan de restanten van het oude Britannia.

Het strand voor Britannia tijdens de oorlog (foto: Zeeuws Archief)

Wethouder Rens Reijnierse heeft de Walcherse Archeologische Dienst en het Zeeuws Archief opdracht gegeven om een papieren onderzoek te doen naar de bunker. Door zoveel mogelijk materiaal over de FL 241 te verzamelen kan een inschatting gemaakt worden of het de moeite waard is om de bunker in ere te herstellen.

Toeristische trekpleister

Voor Sakkers en de Stichting Bunkerbehoud is er geen twijfel. "Deze bunker heeft potentie om een toeristisch trekpleister te worden", zegt Sakkers, "Er is een museum van te maken waar men de strijd om Vlissingen tijdens de Slag om de Schelde zou kunnen ervaren."

Hij denkt dat het vrijmaken van de ingang weinig geld en moeite kost, en verwacht dat de bunker redelijk droog is, omdat die in een duin gebouwd is. Sakkers hoopt dat de gemeenteraad geld wil vrijmaken voor het project en dat de bewoners van de Bestevaer flat mee willen werken, want die zullen een tijdje overlast ervaren.

