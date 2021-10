VVD-raadslid Deurloo: 'Parkeerwachters trekken vaker bonnenboekje in centrum Tholen'

Bewoners binnenstad Tholen krijgen volgens de VVD eerder een prent. (foto: Omroep Zeeland)

Bij het liberale raadslid Arjan Deurloo zijn diverse klachten binnengekomen. Zo kreeg een mevrouw een bon omdat ze tijdens het uitladen van haar auto buiten het parkeervak stond. De schade bedroeg 109 euro.

Bouwvakkers zouden geen boete krijgen

In de binnenstad wordt momenteel veel gewerkt door aannemers. Volgens bewoners staan regelmatig busjes en auto's geparkeerd op plekken waar dat niet mag. De bouwvakkers zouden geen boete krijgen.

Laden en lossen

"Bewoners hebben het gevoel dat ze niet meer mogen laden en lossen, terwijl dat vroeger wel mocht", zegt Deurloo. "Zij begrijpen niet wat het verschil is tussen fout geparkeerde werkbusjes en laden en lossen om boodschappen naar binnen te brengen."

Deurloo heeft vragen gesteld aan het college. Hij wil onder meer weten of er sprake is van een ander beleid en of de parkeerdruk in het centrum momenteel te hoog is. De VVD'er vraagt bovendien of het college kan aangeven waar laden en lossen en tijdelijk parkeren is toegestaan en waar niet. "Dat is nu onduidelijk", zo vindt hij.