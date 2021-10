Een zeecontainer vol theaterkleding te koop: 'Dit zijn de pareltjes'

Jenny Rosendaal heeft besloten de kleding te verkopen: "Ik ben niet meer zo piep dus het is tijd dat het weggaat." Ze rent van hot naar her, want om 10.00 uur, bij de start van de verkoop, staat de boerenschuur al vol met geïnteresseerden. "Wat kost dit Jenny? En wat kost dit?" Tientallen kopers staan met de meest sierlijke en vrolijke kledingstukken in hun handen.

"We hebben echt van alles", vertelt Jenny. "Bij theaterproducties, waar ik altijd aan heb meegewerkt, wilden de regisseurs altijd de gekste kledingcreaties. Ik maakte dat dan of ik ging er naar op zoek. In twintig jaar heb ik een hele zeecontainer vol met theaterkleding verzameld."

Jenny Rosendaal heeft het druk en rent van hot naar her voor de verkoop van haar theaterspullen (foto: Omroep Zeeland)

Jenny had eerst contact opgenomen met Toneelvereniging De Plattelanders, "want misschien waren zij nog wel geïnteresseerd in de kleding". Dat was niet het geval en daarom besloot Jenny de kleding te verkopen. En daar was het winkelend publiek maar wat blij mee. Allerlei bezoekers kwamen op de schuurverkoop af.

'Dit zijn de plekken waar je moet zijn'

"Ik heb net een stapel prachtige driedelige kostuums gekocht", zegt een bezoeker met zijn handen vol kleding. "Ik werk in de theaterwereld en ben nu bezig met een grote productie waar ook de bekende acteur Ferry Doedens in meespeelt. Ik ging hier gluren of er misschien nog mooie kostuums te vinden waren, want dit zijn de plekken waar je moet zijn."

Bezoekers van de verkoop zijn razend enthousiast over de toneelkleding van Jenny (foto: Omroep Zeeland)

"In gewone winkels kun je namelijk dit soort kleding niet meer vinden. Natuurlijk hangt het hier ook vol met 'verkleedkleding', maar echte driedelige kostuums vind je hier ook. Bijvoorbeeld deze", zegt hij terwijl hij een kostuum voor zich houdt. "Volgens mij komt deze van de luxe winkel Harrods in Londen. Dit zijn pareltjes. Ook heb ik wel eens op zo'n verkoop een oud en waardevol nazipak gevonden. Voor theater is dat natuurlijk fantastisch."

'Ik moest mee van mijn moeder'

Jong en oud zijn naar de verkoop gekomen, maar niet altijd vrijwillig. "Ik moest mee van mijn moeder", geeft Mae Stokkerman toe, terwijl haar moeder een muts over haar hoofd trekt. "Wij dragen nooit nieuwe kleding en verkopen zoals deze zijn dan fantastisch. Dat de opbrengst dan ook nog naar het museum gaat, is nog een extra pluspunt", zegt haar moeder Laura van Weert.

'Een voorliefde voor dracht en kostuums'

De opbrengst van de verkoop gaat naar Museumhuis 1912, waar Jenny Rosendaal eigenaar van is. "Iedereen weet dat het hebben van een museum niet rendabel is, dus moet je manieren verzinnen om het te laten bestaan. Ik vind het belangrijk dat ons museum blijft bestaan, omdat in het museum onder andere de Cadzandse dracht wordt getoond. Ik heb een voorliefde voor dracht en kostuums, dat hebben jullie ondertussen vast wel door", lacht Rosendaal.