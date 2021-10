Ziekenhuizen nemen extra maatregelen door toename coronapatiënten, operaties mogelijk uitgesteld

Een medewerker op de corona-verpleegafdeling van ziekenhuis ZorgSaam tijdens de eerste golf (foto: Omroep Zeeland)

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz) in Goes en ZorgSaam in Terneuzen laten weten dat het aantal coronapatiënten de afgelopen week flink is toegenomen. Het gaat zowel om Zeeuwse patiënten als om overgenomen coronapatiënten uit andere regio's.

Op de afgeschermde verpleegafdelingen zijn in het Adrz vandaag twaalf bedden bezet, in ZorgSaam in Terneuzen zijn dat er zeven. Ook op de ic's wordt het drukker. In Goes liggen daar vandaag drie coronapatiënten en in Terneuzen twee. In totaal liggen er in de twee ziekenhuizen negen coronapatiënten meer dan aan het begin van de week.

Medewerkers hebben rust nodig

De ziekenhuizen geven aan dat de toename voor extra druk zorgt. Het wordt steeds lastiger om de roosters van het ziekenhuispersoneel rond te krijgen door stijgend ziekteverzuim en medewerkers die hun rust nodig hebben. Er zijn nu nog geen operaties of ingrepen uitgesteld, maar de ziekenhuizen sluiten niet uit dat dat de komende tijd noodgedwongen toch kan gebeuren.

Daarnaast roepen de ziekenhuizen patiënten, bezoekers en medewerkers op om zich goed aan de maatregelen te houden, zoals het wassen van handen en het houden van anderhalve meter afstand. Ook blijft de regel gelden dat bezoekers bij vermoedelijke coronasymptomen thuis blijven en een coronatest te doen.

De ziekenhuizen raden patiënten aan om zo min mogelijk mensen mee te nemen bij een bezoek aan het ziekenhuis. Vanaf 1 november is het in beide ziekenhuizen weer verplicht om een mondkapje te dragen.