Onzekerheid bij bouwers Middelburg Winterstad: 'Persconferentie wordt heel spannend'

"Het is echt koffiedik kijken", aldus Frank Bijleveld, voorzitter van Vereniging Ondernemers Middelburg. "Anderhalve meter, mondkapjes, dat is wat voor de hand liggend is. Maar we zullen het pas dinsdag horen. Daar zien we met spanning naar uit."

'Weer afwachten wat er uit de persconferentie komt'

Bij café De Zaak wordt al hard gewerkt aan de bouw van een overdekt terras. "De hut is bijna klaar!", roept eigenaar Karel van Dalen met een grote grijns op zijn gezicht. Toch is hij behoorlijk gespannen. "Het is heel spannend. We moeten maar weer afwachten wat er uit de persconferentie gaat komen. We hebben dit natuurlijk opgezet om wat geld te genereren, om hier mensen kwijt te kunnen."

De opbouw bij café De Zaak is in volle gang. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de kastelein legt de regering de schuld te veel bij de horeca. "Ze zijn bezig de corona dood te maken én de horeca. Ik verwacht niet veel goeds dinsdag. Daar staat of valt alles mee."

Toch gaat de opbouw van Middelburg Winterstad gewoon door. Bijleveld: "De eerste blokhutten worden nu opgebouwd en vanaf maandag hangen we ook de sfeerverlichting op in de winkelstraten."