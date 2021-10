De Zeeuwse Jan geniet op Aruba van versoepelingen: 'Dit weekend vieren we Halloween'

Jan Lamper, onze Zeeuw in Aruba (foto: Omroep Zeeland)

En daar geniet hij van: "Komend weekend vieren we Halloween, dan zijn er op verschillende locaties op het eiland activiteiten. Ook hebben we een carnavalsnight met muziek en dansers, dus het gaat allemaal de goede kant op."

Waar Nederland de klok dit weekend een uur achteruit zet, blijft op Aruba de tijd hetzelfde: "Ik moet dan alleen even een andere tijdsberekening maken als ik bel naar Nederland. Het tijdsverschil is dan maar 5 uur in plaats van 6 uur".

Toename verkeerscontroles

De overgang naar de wintertijd is dus niet zo'n groot issue voor Jan, maar de verkeerscontroles op Aruba des te meer: "De laatste weken is de politie hier volop aan het controleren. Vooral op voertuigen waar het stuur aan de rechterkant zit. Dat zijn vooral Japanse auto's die hier geïmporteerd worden. Die auto's worden vaak heel goedkoop doorverkocht. Het komt dan voor dat de papieren niet in orde zijn, dat de auto's niet gekeurd of verzekerd zijn of dat ze zelfs als taxi rondrijden. De ene na de andere wordt weggesleept."

