Het linkerrijtje lonkt voor trainerloos Hoek

Istvan Bakx was deze week speler én trainer bij Hoek (foto: Orange Pictures)

Na het vertrek van Lieven Gevaert als trainer is Hoek op zoek naar een nieuwe trainer. Die is nog niet gevonden en dus werden de trainingen deze week geleid door een bijzonder trio: middenvelder Istvan Bakx, Niels Slager (hoofd jeugdopleiding JVOZ) en Jacky Lambert stonden voor de groep.

Voor Lambert, lid van de technische commissie, was het niet de eerste keer. "De afgelopen jaren heb ik het al een paar keer moeten doen." Moeten, want Lambert hoopt snel een nieuwe trainer te presenteren bij Hoek. "Het was flink druk. Vorige week ging het vooral over de nieuwe trainer, nu moesten we ons ook richten op Staphorst."

De spelers moet ik een compliment maken, zij hebben het fantastisch opgepakt" Jacky Lambert neemt tijdelijk de honneurs waar bij Hoek

Door het bliksemvertrek van Gevaert en het voetballoze vorige weekend kwam de uitstekende prestatie van Hoek tegen koploper Sparta Nijkerk (1-2 winst) in de schaduw te staan. "De spelers moet ik een compliment maken. Zij hebben het vanaf moment één professioneel opgepakt", zegt Lambert.

Dat moet ook, want de doelstelling - bovenin meedoen - blijft onveranderd. Bij winst op Staphorst (achtste) lonkt het linkerrijtje van de Derde Divisie. "Het is een fysiek sterke ploeg, daar moeten we ons tegen wapenen. Maar we weten waar onze kansen liggen, daar hebben we ook op getraind."

Fitte groep

Lambert beschikt in Overijssel over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de langdurig geblesseerde Fabian Wilson ontbreekt, maar hij trainde deze week wel weer mee met de groep. "En Erwin Franse wordt na zijn revalidatie met de week fitter", aldus Lambert.