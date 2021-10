3M moet per direct stoppen met PFAS-uitstoot

3M bij Antwerpen (foto: ANP)

De VRT meldt dat 3M bij een hoorzitting van de Omgevingsinspectie uitleg moest geven over de huidige activiteiten en het gevaar dat daarbij komt kijken voor extra PFAS-stoffen in het milieu. Na de zitting heeft de inspectie besloten om een procedure te starten en zo verdere uitstoot van PFAS te voorkomen. Het Vlaams departement Omgeving wil dat 3M verantwoordelijkheid neemt richting de omgeving en de werknemers.

Omwonenden hebben te veel PFAS in hun bloed

Eerder deze week bleek uit een bloedonderzoek dat honderden omwonenden van de fabriek te veel PFAS in hun bloed hebben, wat mogelijk tot gezondheidsproblemen kan leiden. Door lozingen komen die schadelijke stoffen ook in de Westerschelde terecht, wat bijdraagt aan de veel te hoge PFAS-waarden in Zeeuwse wateren. Nergens in Nederland is de concentratie PFAS zo hoog als in de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Er loopt nog geen onderzoek naar de gevolgen van die hoge concentraties PFAS in Zeeland. Vorige week bleek dat er eerst nog overleg moet plaatsvinden met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voordat de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen worden meegenomen in het landelijk onderzoek naar de effecten van PFAS op de gezondheid. Dat overleg gaat wel op korte termijn plaatsvinden.

PFAS is een verzamelnaam van chemische stoffen (poly- en perfluoralkylstoffen) die van nature niet in het milieu voorkomen. De stoffen worden onder andere gebruikt in antiaanbaklagen en brand- en vuilwerende stoffen. Deze stoffen worden al decennia gebruikt en zijn nauwelijks afbreekbaar. Van een aantal types PFAS is pas de laatste paar jaar bekend geworden dat zij bij langdurige blootstelling kankerverwekkend zijn en het immuunsysteem kunnen aantasten.

Vorige week kondigde de provincie Antwerpen in de nieuwe milieuvergunning lagere waarden aan voor de maximum-uitstoot van PFAS door 3M. Eerder mocht het bedrijf 30 microgram PFOS - dat deel uitmaakt van de PFAS-familie - per liter lozen. In de nieuwe vergunning ging de maximale uitstoot naar 1 microgram per liter. 3M noemde de strengere normen eerder 'totaal onhaalbaar en onnodig'.

