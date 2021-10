Aanhaken of afhaken voor GOES in de Derde Divisie

GOES-aanvaller Sylvio Hage (in het rood) tijdens de wedstrijd tegen Excelsior'31 (foto: René van der Vliet)

De tegenstander uit Harderwijk staat vijftiende en heeft vier punten meer dan hekkensluiter GOES, dat nog altijd wacht op de eerste overwinning van het seizoen.

Niet om over naar huis te schrijven

Deze week tankte het elftal van Hollander vertrouwen door een oefenwedstrijd tegen Unitas'30, de eersteklasser van zondag, met 3-1 te winnen. "Vooral voor het gevoel was belangrijk, het voetbal was niet om over naar huis te schrijven", zegt Hollander.

Maar, zo geeft Hollander toe, dat zal hem een zorg zijn, want in deze fase van het seizoen is GOES er alles aan gelegen om een keer de drie punten te pakken: "Hoe die overwinning tot stand komt is dan even minder belangrijk."

Want te vaak zag de trainer zijn elftal goed voetballen, maar na het laatste fluitsignaal toch met lege handen staan: "Daardoor staan we nu waar we staan en willen we op dit moment maar één ding: winnen."

Aanvoerder Ruben Hollemans sprak zijn teamgenoten van GOES deze week toe (foto: Orange Pictures)

Een overwinning is niet alleen nodig gezien de stand op de ranglijst; ook de spelersgroep snakt ernaar. Deze week drukte aanvoerder Ruben Hollemans zijn ploeggenoten nog eens op het hart dat er tegen VVOG "heel veel op het spel staat".

Bij winst houdt GOES zicht op de 'veilige' veertiende plaats, maar een nederlaag tegen directe concurrent VVOG betekent dat het verschil met die ploeg oploopt naar zes punten. Hollander kan voor het belangrijke duel geen beroep doen op Ralph de Kok (knieblessure) en Julian van de Kreeke (ziek).