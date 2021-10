Einde van 'Stoptober' nadert, hoe blijf je gestopt?

Amy de Blaaij werkt als stopcoach in Tholen. "Je moet jezelf blijven afvragen waarom je wilde stoppen. Bedenk als je al even gestopt bent je het moeilijkste eigenlijk al achter de rug hebt", zegt ze.

Gewoontes doorbreken

Verder is het volgens De Blaaij heel goed om je oude gewoontes, die met roken verbonden waren, te blijven doorbreken. "Als je aan roken denkt, zoek dan afleiding. Ga een rondje wandelen, een krant lezen of de was opvouwen. Alles wat je gedachten maar afleidt. Je gedachten kun je namelijk sturen en op een gegeven moment besef je dat je minder vaak eraan denkt."

Het is niet voor iedereen even makkelijk om te stoppen (foto: Omroep Zeeland)

In de praktijk waar ze mensen begeleidt komt ze verschillende soorten rokers tegen. "De een is meer verslavingsgevoelig dan de ander, daar kun je niks aan doen. Dus als iemand zegt: 'Oh, ik rookte een pakje per dag en ben van de een op de andere dag gestopt', voel je dan niet rot dat dat bij jou niet het geval is."

Verder is het volgens haar verstanding om hulp te zoeken bij een stopcoach of praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk. Stoppen is ook makkelijker met hulpmiddelen, zoals nicotinepleisters of tabletten. "Je hebt vier keer zo veel kans om succesvol te stoppen als je hulp zoekt. Nicotine is een hele gemene verslaving. Het wordt wel eens vergeleken met de verslaving aan cocaïne, waar je makkelijker van afkickt", zegt ze.

Voordelen van niet meer roken

Het zijn waarschijnlijk een hoop open deuren die we intrappen, maar als je stopt met roken is dat beter voor je gezondheid. Zo leeft een roker gemiddeld tien jaar langer. "Als je voor je 37ste stopt met roken, dan heb je na tien jaar evenveel kans om hart- en vaatziekten te krijgen als een niet-roker."

Als je stopt met roken is dat meteen terug te zien in je conditie, die verbetert al in drie dagen. Daarnaast verbetert je reukvermogen, blijft je huid mooier en heb je een frissere adem. En niet geheel onbelangrijk: het bespaart een enorme hoeveelheid geld. "Maar als stoppen zo makkelijk zou zijn, dan zouden er veel minder mensen nog roken", zegt De Blaaij.

De afgelopen weken heeft ze het aantal stoppers op haar spreekuur zien toenemen. " Twee derde van die mensen blijft van de sigaret af, maar een derde valt na enige tijd toch weer terug in hun verslaving."