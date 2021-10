GOES geeft overwinning weg tegen tien man

Sylvio Hage kan zijn ploeg niet aan eerste overwinning helpen. (foto: René van der Vliet)

GOES kwam na tien minuten spelen al op achterstand nadat Mitchell Dijkhof de bezoekers op 0-1 zette met een fraai bekeken boogballetje. GOES ging op zoek naar de gelijkmaker want even later leverde Hiep Nugyen een goede voorzet af in het strafschopgebied, maar was er niemand om hem af te maken. Aan de andere kant kreeg VVOG een grote kans om de score te verdubbelen, maar een vrije trap van Dijkhof belandde op de lat.

Vlak voor rust kreeg Randy Onuoha, verdediger bij VVOG, een rode kaart na een slaande beweging en GOES sloeg meteen toe nadat Riad Elloukmani een fout van VVOG-doelman Paul Eppink af wist te straffen. GOES voerde de druk meteen op na rust. Een schot van Francis Kabwe Manengela ging met een boogje net over het doel. Even later was het wel raak. Eppink verslikte zich in de bal op het gladde veld, Hage profiteerde en schoof de 2-1 binnen.

GOES wilde het duel op slot gooien, maar een gevaarlijke counter werd niet goed uitgespeeld door Gianni Tiebosch en Kabwe Manengela. Ook VVOG geloofde nog in een resultaat want Matthew Lentink had een cruciale redding in huis nadat Jeremy de Graag de bal ineens voor zijn voeten kreeg. De eerste zege van het seizoen leek binnengesleept te worden, maar ver in de blessuretijd scoorde VVOG alsnog de gelijkmaker. Jeremy de Graaf kopte de bal binnen en dompelde GOES in rouw. Daardoor blijft de ploeg van Kevin Hollander nog steeds zonder overwinning.

Scoreverloop

0-1 Mitchell Dijkhof (9)

1-1 Riad Elloukmani (45)

2-1 Sylvio Hage (54)

2-2 Jeremy de Graaf (90)

Bijzonderheden

Randy Onuoha van VVOG kreeg een rode kaart wegens een slaande beweging (45)

Opstelling

Matthew Lentink, Huib van Hecke, Jelle Klap, Renzo Roemeratoe, Ruben Hollemans, Stefan de Bert (Reza Maipauw/60), Hiep Nguyen, Gianni Tiebosch, Sven Mbikulu (Francis Kabwe Manengela/10), Riad Elloukmani (Guillaume Clinckemaillie/78), Sylvio Hage

Later vandaag kunt u hier naar een samenvatting van de wedstrijd kijken