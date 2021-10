Timo de Jong kleurt Belofteweekend maar komt net tekort voor eindzege

Op vrijdag eindigde Timo de Jong uit Goes (links) op de tweede plaats (foto: Freddy Scheele)

Op vrijdagavond liet De Jong al van zich spreken. In de eerste rit van het weekend werd hij door medevluchter Warre Vangheluwe geklopt in de sprint en eindigde hij op de tweede plaats. Op zaterdagochtend werd een tijdrit verreden, waarin de Belg Arno Claeys veruit de sterkste was en de leiderstrui overnam van Vangheluwe. De Tsjech Tomas Kopecky volgde op de tweede plaats, De Lie werd derde.

Ingekorte etappe

Later die dag volgde de laatste etappe van het weekend. Door de zware regenval werden enkele kasseistroken uit de rit geschrapt, waardoor uiteindelijk over 120 kilometer van Sluiskil naar Philippine werd gereden. De Jong zette al vroeg aan en pakte enkele kasseisprints, waarna hij ontsnapte in een groep van twaalf. Ook Jochem Kerckhaert, die eerder deze week een profcontract tekende, zat daarin. In het slot van de wedstrijd bleven er drie renners over. De Jong kreeg De Lie en Tim Marsman mee. In de sprint was de Belg de rapste, waarmee hij zijn voorsprong in het algemeen klassement behield en de eindzege zeker stelde.

Zodoende blijft De Jong achter met tweemaal een tweede plaats in de sprint en een tweede plaats in het eindklassement. Hij won wel het kasseiklassement en mag daardoor de zwarte trui mee naar huis nemen.