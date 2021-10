Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 30 oktober

Beeld uit de wedstrijd RCS - FC Dauwendaele (foto: Roy Dassen)

Derde Divisie

GOES was hard op weg naar de eerste overwinning van het seizoen, maar kreeg in de slotminuut het deksel op de neus. De doelpunten kwamen op naam van Riad Elloukmani en Sylvio Hage (foto).

Sylvio Hage in actie tegen VVOG (foto: René van der Vliet)

Hoek verloor onder interim-trainer Jacky Lambert op bezoek bij Staphorst. Door het verlies blijft Hoek in het rechterrijtje van de Derde Divisie.

(foto: Omroep Zeeland)

1e klasse B

Terneuzense Boys heeft nu 10 punten en is daarmee de hoogst geklasseerde Zeeuwse club in de 1e klasse B. De ploeg van trainer Dennis de Nooijer won met 2-0 van Brielle en passeerde op de ranglijst Kloetinge, dat verloor in en tegen Heerjansdam.

(foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E

Oostkapelle/Domburg had aan één helft genoeg om de zege veilig te stellen tegen De Meeuwen. Sven Wisse, Bas van der Wel, Jochem Hazelaar en Jens Kamphorst waren trefzeker voor rust namens de ploeg van Harro Hazelaar. Serooskerke boekte een belangrijke overwinning tegen Arendskerke in de degradatiezone. Alex Jobse en Guido Arratoon zorgden voor een comfortabele stand bij rust. Jasper Westplate bracht de spanning terug met een benutte penalty, maar verder kwam Arendskerke niet.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A

Luctor Heinkenszand heeft opnieuw met grote cijfers gewonnen. Zowel Kevin van Iersel als Martijn Simonse scoorden driemaal en zijn belangrijk voor hun ploeg. Het team van Giovanni Siereveld blijft daardoor in het kielzog van koplopers Zeelandia Middelburg en GPC Vlissingen, die beiden wisten te winnen.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse B

ZSC'62 heeft de eerste zege van het seizoen geboekt. Op eigen veld won het met 6-1 van NOAD'67, mede dankzij een hattrick van Robin Provoost. WHS was te sterk voor buurman Krabbendijke en is nog als enige ploeg nog ongeslagen. Tholense Boys keek bij rust nog tegen een 2-0 achterstand aan, maar rechtte in de tweede helft de rug.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A

VC Vlissingen en Apollo'69 hebben beide tien keer gescoord in de 4e klasse A en Wolphaartsdijk maakte er negen. De drie clubs staan daardoor ruim bovenaan in de competitie. Bij VC Vlissingen scoorde Karim Boughaba al in de eerste helft een hattrick en zorgde de 16-jarige debutant Arti Zaplluzhani in de slotfase voor de tiende treffer.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse B

Brouwershaven en de Colijnsplaatse Boys hebben het publiek vermaakt in een doelpuntrijk duel. Kruiningen won ruim van Waarde en staat daardoor los van de concurrentie.

(foto: Omroep Zeeland)