'PFAS-probleem is een zaak van de lange adem'

"Het is goed dat we kunnen constateren dat de Vlaamse overheid dit probleem inderdaad serieus neemt", zegt dagelijks provinciebestuurder Dick van der Velde in zijn eerste reactie op het stoppen van de uitstoot. "We maakten ons natuurlijk al zorgen, en dat is niet minder geworden na de resultaten van het Vlaams bloedonderzoek", vervolgt hij.

Nederlands onderzoek

Op de vraag hoe dat aan de Zeeuwse kant zit met bloedonderzoek, is het antwoord minder duidelijk. "We gaan in elk geval kijken hoe het staat met de voedselveiligheid in de Westerschelde. Daar hebben we inmiddels gesprekken over. Mocht dat aanleiding geven, dan kan het zijn dat er een vervolgonderzoek komt. Maar laten we daarmee starten. We zitten natuurlijk een eind van 3M af. " De provinciebestuurder noemt het een enge gedachte dat zo veel mensen mogelijk PFAS in het bloed hebben.

PFAS is een verzamelnaam van chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Ze zijn nauwelijks afbreekbaar en een aantal types zijn bij langdurige blootstelling kankerverwekkend.

Dossier

Ondanks dat 3M nu moet stoppen met het lozen van PFAS verwacht Van der Velde niet dat Zeeland snel van het PFAS-probleem af is. "Natuurlijk hoop ik dat het met een sisser afloopt, maar de prognoses zijn niet goed. PFAS zit over al in. Overal zullen we dit probleem gaan tegenkomen, het is slecht afbreekbaar en we weten nog te weinig over de impact en de gevolgen van PFAS op de volksgezondheid."