Zeeland lijkt wel op de finale van het bordspel Monopoly: hotels, hotels, hotels

Het torent is recent teruggezet op de Timmerfabriek. Ook hier komt een hotel. (foto: Ria Brasser)

Column door Marike Kerklaan

Piraat Pannenkoek van het Arsenaal is werkloos. Het is na 28 jaar klaar, schluss, over met de attractie in Vlissingen. Michiel Schrijvershof is er ruim tien jaar piraat geweest. "De geruchten gingen al, maar toen ik bij mijn manager moest komen, wilde ik eigenlijk niet gaan. Toen hij het vertelde heb ik toch even een traantje weggepinkt," vertelde hij aan een collega van me.

Een traantje wegpinken deed ik niet, maar ik had wel een brokje in de keel. Want wat komt er? Jawel, een hotel. Net zoals in de historische Sint Jorisdoelen in Middelburg, in De Timmerfabriek in Vlissingen en er zijn ook plannen voor een hotel in jawel ... Retranchement.

Plek waar waarschijnlijk een hotel wordt gebouwd in Retranchement (foto: Omroep Zeeland)

Goed dat al die plekken niet leeg blijven staan hoor en goed voor het toerisme. Maar je hebt het al met al over honderden extra hotelkamers en dus honderden extra gasten.

Verdubbeling

Voor Goes bijvoorbeeld gaat het om 383 hotelkamers in 2023. Bed and breakfasts zijn daarbij niet meegeteld. Drie jaar geleden waren er nog maar 182 hotelkamers in Goes. Dat aantal wordt dus meer dan verdubbeld.

En ik weet niet wat uw ervaring is met hotelgasten, maar tijdens een reis rond de wereld en op een zonnige dag langs het fietspad Dishoek-Zoutelande is dit mijn beeld: vooral wat oudere, rijkere mensen - de grey nomads - die dit ritme hebben: eat, swim, cycle, sleep, repeat.

Vooral wat betreft historische gebouwen vind ik die exclusiviteit een verlies." Marike Kerklaan

Ze zijn welkom bij een deel van de Zeeuwse ondernemers, want ze geven relatief veel uit. Eten bij restaurants, kopen spulletjes in de stad. Maar daar blijft het ook wel bij; bij economisch voordeel.

Hotel betekent exclusiviteit

Want wat heb je als 'gewone' inwoner van de provincie aan die hotels? Ik ga met mijn kinderen niet naar hotel Arsenaal. Ik kom niet in de sjieke suites van de Sint Jorisdoelen. Vooral wat betreft historische gebouwen, zoals die in Middelburg, vind ik die exclusiviteit een verlies.

Wat zou het mooi zijn als er wat meer een mix zou zijn. Dus én hotel én culturele ontmoetingsruimte bijvoorbeeld. Zowel plezier voor toerist als voor inwoner.

Lachen

Dus aan alle lokale politici die uiteindelijk beslissen of er een hotel mag komen of niet, een kleine oproep: Kijk ook naar het belang van de Zeeuw. Een hotel in het Arsenaal, okee. Maar misschien blijft er toch ergens een ruimte over voor een toegankelijk deel voor iedereen. Waar behalve de mensen die slapen in het hotel alle mensen kunst kunnen kijken en muziek kunnen luisteren en er iets te doen is voor álle kinderen, het liefst met piraat Pannenkoek.

Zodat we naast 'eat, swim, cycle, sleep, repeat' ook 'laugh' hebben en houden.