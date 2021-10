Spreekuur over vochtproblemen voor inwoners Sluiskil, 'Ze staan er niet alleen voor'

"Niet iedereen is in staat te beoordelen wat er nou precies aan de hand is in z'n huis", zegt Johan Hessing, 50PLUS-raadslid in de gemeente Terneuzen en adviseur van de stichting. "Niet iedereen heeft een technische achtergrond." Achter hem vinkt een meneer antwoorden aan op het formulier van de gemeente Terneuzen. "Schimmel op de muur? Ja. Stank? Ja."

'Ik heb liever dat we dat samen doen'

Ook inwoner Johan Hamelink is naar het spreekuur gekomen. "Er komen overal bobbels op de muur en het behang valt aan de onderkant van de muren af." Hij heeft ook wateroverlast in zijn tuin. "Als ik een schep in de grond zet - zeker als het een beetje geregend heeft - komt het water al naar boven."

Hij is blij dat hij samen met de stichting het formulier in kan vullen én dat iemand van de stichting straks bij zijn gesprek met de gemeente zit. "Als ik alleen naar de gemeente ga, word ik met een kluitje in het riet gestuurd. Ik heb liever dat we dat samen doen." Daar dachten meer mensen zo over, zo'n 45 bewoners kwamen op het spreekuur af.

Vochtproblemen Sluiskil Bewoners langs het kanaal hebben al jaren last van schimmel, stank en wateroverlast. In hun ogen veroorzaakt door de slechte staat van de damwanden langs het kanaal. Eind mei kwam de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, speciaal naar Sluiskil om poolshoogte te nemen. Zij vond dat de betrokkenen om de tafel moesten gaan zitten. Daarom stuurde de gemeente in Terneuzen een brief naar zo'n zevenhonderd adressen, waarin bewoners worden uitgenodigd om over hun probleem te praten. Ook een huisbezoek is mogelijk.

"Triest. Ellende", vat Hessing de verhalen van de mensen die op het spreekuur kwamen samen. "Mensen voelen zich behoorlijk in de steek gelaten door de gemeente Terneuzen. Ze hadden verwacht dat ze veel meer gehoord zouden worden." De stichting wil daarom ook dat de gemeente voor het einde van dit jaar al met een plan van aanpak voor verbetering komt en niet pas dit voorjaar.

"Dat duurt ons te lang", zegt Hessing. "De bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn. Als je al vijftien jaar letterlijk en figuurlijk in het water leeft, ja dan wil je er wel eens een keer uitkomen." De Stichting Wateroverlast Sluiskil levert maandag alle ingevulde formulieren in bij de gemeente Terneuzen.

