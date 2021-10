Tholen krijgt in voorjaar eigen serie

De serie gaat over het fictieve dorp Sthupland waar de boeren het mais op anderhalve meter moeten zaaien en dat valt niet goed. Daarnaast komen er nog meer bijzondere gebeurtenissen aan bod, volgens de makers, zoals een burgemeester met geheime nevenactiviteiten. Er komen vijf afleveringen van een half uur.

Angela Keur is een van de regisseurs van de serie: "We maken een satirische serie over een fictief dorp, expres fictief om geen mensen tegen de schenen te schoppen." Toch zal een satirisch programma altijd wel op wat tenen gaan staan. "Maar dat doen we op een leuke manier", legt Keur uit.

Een flinke klus

Anderhalf jaar geleden werd het idee geboren om met toneelverenigingen een serie te gaan maken, omdat er in coronatijd geen toneelvoorstellingen plaats konden vinden. Nu staan de vrijwilligers met camera, licht en klapbord in de aanslag om de verschillende scènes goed vast te leggen. "Het is hartstikke leuk om te doen met zijn allen", zegt Jordy Bosman die naast regie ook straks de montage gaat maken.

Dat een eigen serie maken een flinke klus is, dat weten de vrijwilligers inmiddels wel. "Het is een grote serie, we hebben ons er wel op verkeken hoe groot dit is", aldus een vrolijke Bosman.