Zeeland? BLØF, bolussen en veel brommers

Vergelijk dat eens met Flevoland, waar ze slechts 20 brommers per duizend inwoners hebben. Alleen Friesland komt met 34 brommers per duizend Friezen in de buurt van Zeeuwse brommer- en scooterliefde. Het blijkt allemaal uit cijfers van het CBS. En er zit ook groei in de verkoop van het aantal brommer en scooters. Er rijden op dit moment 13.550 brommers in onze provincie. Ruim 1.800 meer dan veertien jaar geleden.

Meerdere redenen

Volgens Jan Willem de Voogd, eigenaar van een scooterbedrijf in Vlissingen heeft het grote aantal brommers en scooters vooral te maken met de bevolkingsdichtheid in Zeeland. "De afstanden zijn hier wat groter dan elders in het land, vooral wanneer je het vergelijkt met de Randstad. Ook het feit dat jongeren vanuit de omliggende dorpen naar de stad moeten om naar school te gaan is een oorzaak. En daarnaast is het openbaar vervoer matig, waardoor veel mensen kiezen voor een ander redelijk snel vervoermiddel."

Mensen kietelen zichzelf met een brommer of een scooter" Jan-Willem de Voogd - Scooter & Lifestyle de Voogd

Dat er de laatste jaren meer brommers en scooters zijn verkocht wijt De Voogd ook aan de coronaperiode. "Mensen konden niet op vakantie, zijn zichzelf daarom wat gaan kietelen en kochten wat meer luxe artikelen, waaronder dus ook brommers en scooters. Wanneer je kijkt naar de landelijke verkoopcijfers, dan zie je dat er in de afgelopen drie jaar een verzevenvoudiging heeft plaatsgevonden. Dat is veel, maar dat vinden wij natuurlijk niet erg."

Inwoners van Sluis gaan aan kop

In Zeeland zijn het vooral de inwoners uit de gemeente Sluis, Borsele en Noord-Beveland die op een brommer of scooter rijden. Inwoners van Goes en Vlissingen en Middelburg sluiten de rij wat betreft het aantal mensen dat op een gemotoriseerde tweewieler rijdt.

Er vindt een opmars plaats van de elektrische scooter (foto: Scooter & Lifestyle de Voogd)

Volgens De Voogd is ook de elektrische scooter aan een opmars bezig. "Je ziet op dit moment dat al zo'n dertig tot veertig procent van alle scooters die verkocht worden elektrisch zijn. Terwijl er zo'n drie jaar geleden nauwelijks elektrische scooters rondreden." En dat gaat zich volgens hem de komende jaren nog meer ontwikkelen. "Uiteindelijk krijgen we zwaardere milieueisen opgelegd en daardoor zal er nog meer ingezet gaan worden op elektrisch rijden. En wat wil je nog meer, je komt thuis, trekt een snoer van onder je zadel, stopt het in het stopcontact en de volgende dag kun je weer zo'n 60 a 70 kilometer rijden. Dat is toch prachtig."