Boriz (10) vond dit weekend een gigantische oesterschelp langs de Oosterschelde

Boriz met de oesterschelp en op de achtergrond de plek waar hij de schelp vond. (foto: Omroep Zeeland)

"M'n vrienden liepen een beetje daarzo", Boriz wijst met zijn arm in de richting van het dammetje in de Oosterschelde. "Ik zocht aan de rand en toen zag ik hem liggen. Ik dacht gelijk: dit is bijzonder. Zo'n grote schelp heb ik nog nooit gezien."

Bij terugkomst op de camping zijn ook zijn ouders onder de indruk. "Wat een gigantische schelp", blikt vader Robbert terug naar het moment dat hij de schelp onder ogen kreeg. "We zijn gelijk gaan googelen. De grootste die wij online konden vinden, was 38 centimeter."

De grootste ter wereld?

Die van Boriz meet dan wel 39 centimeter, helaas: het is waarschijnlijk niet de grootste ter wereld. "Een aantal jaar geleden vond iemand een oester van 1,8 kilo, een levende. Die was ongeveer even groot", zegt oesterexpert Ko Wagenaar uit Yerseke. "Deze is waarschijnlijk al een tijdje dood."

Ook oesterkwekers komen dit soort exemplaren wel eens tegen in de Oosterschelde. "Die laten we meestal liggen. Het zijn goeie kweekoesters, maar de smaak van zulke grote is niet goed." Toch is de vondst van Boriz wel een beetje bijzonder. "Zo vind ik ze niet vaak", geeft Wagenaar toe. "Grote schelpen langs de kust zijn vaak afgesleten."

Voor Boriz maakt het allemaal niet uit, hij is trots op z'n schelp. "Ik ga hem mee naar huis nemen, om hem op school te laten zien. En daarna krijgt-ie een mooi plekje op mijn kamer."