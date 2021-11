Goeiemorgen! Op de fiets naar Glasgow, broodjes ingezegend en saxofoontalent

Deze maandag zijn twee studenten van de HZ op de fiets onderweg naar de klimaattop in Glasgow. Ze fietsen in een groep studenten eerst van Amsterdam naar de boot die ze naar Newcastle brengt. Daarna is het op de pedalen om uiteindelijk op 6 november aan te komen in Glasgow tijdens de Global Day of Action for the Climate.

Ze maken deel uit van een grote groep studenten die de klimaattop bezoeken (foto: Instagram De Luchtfietsers)

En misschien kom je zelf uit de Zak van Zuid-Beveland, dan ben je misschien wel bekend met de Hubkes, dat zijn broodjes die speciaal voor Sint-Hubertus op 3 november worden gebakken. Ze zijn eigenlijk bedoeld als opening van het jachtseizoen en de traditie is overgewaaid uit Brabant. In Kwadendamme hebben ze de Hubkes al jaren, en ze zijn dit weekend ingezegend door de pastoor. Smakelijk!

Ruben Oele gaat naar het Prinses Christinaconcours (foto: Omroep Zeeland)

Hij toetert als de beste. De 12-jarige Ruben Oele uit Kapelle. Maar hij komt dan ook uit een muzikaal nest, want elk gezinslid speelt een instrument. Hij heeft zelf een voorliefde voor de jazzmuziek en dat hoor je als hij zijn saxofoon laat schallen. En dat is opgevallen, want deze woensdag hoort hij of hij is geselecteerd voor de finale van het prestigieuze Prinses Christina Jazz Concours in Amsterdam. Dat is nog even spannend!

Vallende bladeren (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer

Vanochtend is er vooral aan zee kans op een regen- of onweersbui, verder zijn er veel opklaringen. Vanmiddag en vanavond kunnen er verspreid enkele buien vallen, maar blijft de zon ook af en toe te zien. De maximumtemperatuur is zo'n 13 graden, de wind is matig tot krachtig uit het zuiden tot zuidwesten.