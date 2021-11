Hannie Kool herkent zich 'volstrekt niet' in kritiek op dialooggroep slavernij

Hannie Kool, directeur van het Zeeuws Archief (foto: Omroep Zeeland)

In de dialooggroep zat ook Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief. Ze zegt zich 'volstrekt niet te herkennen' in het beeld dat in het NRC wordt geschetst. "In het artikel lees ik een heel klein stukje uit de ambtelijke kant van het ministerie, met ook nog feitelijke onjuistheden", zegt Kool-Blokland. "Vooringenomenheid bij leden van de groep is er absoluut niet geweest. We hebben juist met een grote mate van openheid gediscussieerd."

In de mails staat ook dat het lang duurde voordat de dialooggroep echt iets ging doen. "Dat klopt", zegt Kool-Blokland. "Door het coronavirus ging alles op slot. Dialogen stonden gepland voor januari en februari, die konden niet doorgaan."

De directeur van het Zeeuws Archief heeft wel een vermoeden waar de kritiek van het ministerie vandaan komt. "Ik proef een bezorgdheid in het artikel, of het allemaal wel goedkomt. Kennelijk zijn in de verslagen zorgen terechtgekomen, die niet nodig waren."

Excuses en erkenning

De dialooggroep kwam tot de conclusie dat Nederland de slavernij en slavenhandel moet erkennen als misdrijven tegen de menselijkheid en excuses maken. Daarnaast moet de overheid zich inzetten om de gevolgen van dit 'historisch onrecht' te herstellen, onder meer via een Koninkrijksfonds.

Lees ook: