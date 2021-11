Barry de Wilde: de nieuwe conciërge die ook een goede sportleraar blijkt

Uiteraard heeft de 47-jarige Barry de Wilde de juiste papieren. Ooit behaalde hij zijn diploma op het CIOS, de opleiding voor sportleiders, in Goes. Afgelopen 25 jaar was hij volop werkzaam in de sportbranche. Hij judode op hoog niveau en verdiende zijn geld als sportinstructeur. "Fitness, judo, bodypump, spinning en dansen. Ik deed echt van alles. Leuk, maar ik wist niet of ik het tot mijn pensioen vol zou houden met al die lessen. Het leek me slim om nu al te kiezen voor iets anders."

Hij reageerde op de vacature voor conciërge bij het Zwin College in Oostburg en tijdens de eerste gesprekken voelde het gelijk goed: "Ik had tijdens mijn sollicitatie gezegd dat als er een keer een gymles uit zou vallen, ik die dan gerust op zou willen vangen. Op mijn tweede werkdag kwamen ze al bij me met de vraag of ik het Zwinvak wilde geven. Erg leuk natuurlijk."

Het Zwinvak is een keuzevak op het Zwin College in Oostburg. Eerste- en tweedejaars scholieren kunnen zelf vakken kiezen die ze voor zes weken volgen. Koken, sport en wetenschap zijn voorbeelden van Zwinvakken.

Een van de sportleraren bleek voor langere tijd uit te vallen. De school had het geluk dat ze gelijk de nieuwe conciërge in konden zetten. Met de komst van Barry worden er notabene nieuwe lessen aan het Zwinvak toegevoegd. Barry geeft nu ook judolessen aan de scholieren.

"Ik word er heel blij van. Mijn werk als conciërge vind ik leuk. Het is gevarieerd en je bent sociaal bezig. Daarnaast geef ik een paar uur les in sport, daar waar ik vandaan kom. Het is voor mij de ideale mix."