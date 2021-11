Eerst waarschuwing, dan pas 109 euro boete voor foutparkerende truckers in Kapelle

Alleen hardnekkige foutparkeerders krijgen een boete van 104 euro (foto: Pixabay)

De gemeente heeft steeds meer overlast van wildparkerende vrachtwagenchauffeurs. Truckers hoeven dus niet bevreesd te zijn dat ze al gelijk een prent krijgen. Alleen de hardnekkige foutparkeerders kunnen rekenen op een boete van 109 euro. Vier vragen hierover aan wethouder Herselman:

Waarom worden de borden nu pas geplaatst en is dat in 2013 gebeurd, bij de wijziging van de algemene plaatselijke verordening (APV)?

"Niet alle regels vanuit de APV worden gecommuniceerd via borden. Doordat er steeds meer grote voertuigen in de Smokkelhoek parkeren, is dit aanleiding om alsnog de verbodsborden te plaatsen in de openbare ruimte."

Voor welke straten geldt het verbod?

"Het parkeerverbod geldt voor de gehele gemeente Kapelle, binnen de bebouwde kom. Met uitzondering van een gedeelte bij bedrijventerrein Choorhoek in Wemeldinge."

Wordt er nu extra gehandhaafd en gaan meer controleurs op pad?

"Tot nu toe was het lastig om te handhaven op het parkeerverbod. Door de plaatsing van de borden geven we onze handhavers extra handvatten om hier beter op te kunnen handhaven. We zetten hier geen extra capaciteit op in."

Hoe verlopen de gesprekken met de ondernemers op Smokkelhoek? Zijn er met hen ook afspraken gemaakt over parkeren op eigen terrein en beperken van de overlast?

"We hebben regelmatig gesprekken met de ondernemers. Tijdens één van deze gesprekken is de wens ontstaan om het parkeerverbod in de Smokkelhoek te verduidelijken. Hier hebben wij als gemeente nu gehoor aan gegeven."

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden