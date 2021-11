Bijna faillissement, brand en ophef van nabestaanden 1953. Maar directeur laat Neeltje Jans tevreden achter

Afscheidnemend directeur Bert van de Hoef (foto: Omroep Zeeland)

In 2000 nam Van de Hoef het stokje over van Gerard van de Veen. Neeltje Jans was destijds bijna failliet. "Toen ik binnenkwam was er net een reorganisatie geweest. Er was een waterpaviljoen gemaakt, waar ze heel veel bezoekers verwachten. Die kwamen alleen niet. We waren echt bijna failliet, dus ik vond het wel een uitdaging om te beginnen."

Waterpark Neeltje Jans, zoals het destijds heette, was in 2000 een museum over de Deltawerken, dat subsidie uit Den Haag kreeg. Die subsidie stopte, waardoor de opzet van het park moest veranderen. "Ik wilde het commerciëler maken, met educatie, maar ook met entertainment. Op die manier is het een attractiepark geworden."

Als het nieuwe park vorm begint te krijgen, breekt er brand uit. In 2002 brandt het ontvangstgebouw af. "Een nachtmerrie", zegt Van de Hoef. "Toen ik aankwam vlogen de vlammen vijftien tot twintig meter de lucht in. Eerst dacht ik dat ik werkloos zou worden, maar die brand heeft er wel voor gezorgd dat we het gebouw naar onze zin konden opbouwen. In het voorjaar van 2004 heeft toenmalig kroonprins Willem-Alexander het nieuwe gebouw geopend. Dat heeft veel publiciteit opgeleverd."

Ophef over watersnoodattractie

Ophef was er in 2015 over de Delta Experience, in de volksmond de watersnoodattractie genoemd. De attractie laat bezoekers de rampnacht van 1953 'herbeleven'. Nabestaanden vonden het niet door de beugel kunnen. "Ik begreep die ophef ergens wel, maar vond het ook jammer. Mensen die hard riepen, wisten niet waar het over ging."

Arjen Lubach over de Delta Experience

Er kwam landelijk negatieve publiciteit, onder meer van Arjen Lubach. "Negatieve publiciteit is ook aandacht. Bovendien heb ik toen de Delta Experience klaar was, allerlei mensen die de rampnacht hebben meegemaakt uitgenodigd, en zij waren heel tevreden."

Ontbreken bruinvissen nog altijd jammer

Van de Hoef wilde, omdat het Dolfinarium in Harderwijk bruinvissen over had, deze onderbrengen bij Neeltje Jans. Organisaties van dierenactivisten gingen er vanuit dat de bruinvissen zouden worden ingezet om shows te geven en te worden 'gedegradeerd tot clowns met een bal op hun neus in het water'. Van de Hoef noemde dat destijds, in 2017, 'belachelijk'. Toch stopte hij de plannen. "Ik had geen zin in de ophef. Wel vind ik het nog steeds jammer. Het was echt een toevoeging voor ons park geweest."

Vijf jaar in de tuin werken

Vanaf vandaag is Van de Hoef dus met pensioen, als tevreden voormalig directeur. "We hebben jaarlijks 300.000 bezoekers, de coronajaren uitgezonderd. Ik laat het met een tevreden gevoel achter."

Op de vraag hoe zijn pensioen bevalt, antwoordt hij dat hij nog een beetje moet wennen. "Het is pas de eerste dag en ik doe nog wat kleine klusjes, maar ben wel grotendeels met pensioen. Ik kom de tijd wel door. Ik houd van de natuur en moet nog een jaar of vijf achterstallig onderhoud in de tuin wegwerken."

