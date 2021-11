Oorlogsherdenkingen weer als vanouds: 'We moeten dit blijven doen want geen toekomst zonder verleden'

Vanwege de corona gingen de afgelopen twee jaar veel herdenkingen niet door of werden de herdenkingen in kleine groepen gehouden. Dit jaar zijn de herdenkingen weer als vanouds. "Er moet alleen gecheckt worden met de corona-app", vertelt organisator Ivo van Beekhuizen van het Polderhuis. Hij organiseert ieder jaar de herdenking onderaan de dijk in Westkapelle.

Momenten van stilte en bloemen leggen bij het oorlogsmonument in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen veteranen, maar ook anderen stonden stil bij de herdenking in het dorp. Schoolkinderen, gedeputeerde Anita Pijpelink, burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere, vakantiegangers: iedereen stond rond het oorlogsmonument. Er werd doedelzakmuziek gespeeld en bloemenkransen werden bij het monument gelegd.

Inreisbeperkingen

Buitenlandse veteranen waren er dit jaar nog niet bij, vanwege de inreisbeperkingen. Maar de organisatie hoopt volgend jaar iedereen weer te kunnen verwelkomen. "Normaal gesproken komen er bussen met bezoekers vanuit Engeland", vertelt Van Beekhuizen.

"Maar op dit moment zijn de inreisbeperkingen zo streng en worden de mensen daardoor zo op kosten gejaagd, dat veel van die mensen zeiden: we slaan dit jaar over. Dat was wel jammer, maar alsnog was het erg druk en dat vinden we belangrijk", legt hij uit.

Niet alle veteranen konden bij de herdenking zijn (foto: Omroep Zeeland)

"We zijn ontzettend blij dat de herdenking weer gewoon normaal door kan gaan en dat we de mensen uit kunnen nodigen om de bevrijding van Westkapelle te herdenken. Het is ontzettend belangrijk dat de herdenking behouden blijft en dat wij aan die tijd terugdenken, want geen toekomst zonder verleden", stelt Van Beekhuizen.

'Het Normandië van Zeeland'

"Iedereen kent eigenlijk wel Normandië en wat daar in de oorlog gebeurd is", gaat Van Beekhuizen verder. "Westkapelle en Vlissingen zijn eigenlijk het Normandië van Zeeland. De operatie die hier heeft plaatsgevonden, de slachtoffers die de operatie heeft gekost, maar ook de winst die het heeft opgebracht, is enorm belangrijk. We moeten het daarom herdenken en de bekendheid hiervan in de wereld mag best nog wel vergroot worden."

Niet alleen in Westkapelle werden de oorlogsslachtoffers vandaag herdacht. In het kader van 77 jaar bevrijding werden door heel West Zeeuws-Vlaanderen om 12.00 uur de kerkklokken en de gemeentelijke klokken geluid. In Domburg werden om 09.00 uur kransen bij het monument op de Boulevard van Schagen gelegd.