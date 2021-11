Sportvisser Pauline schrikt van hoge waarden PFAS in haar gevangen vis

Pauline en haar man Marco zijn fervente sportvissers. Zij vingen voor het onderzoek van Omroep Zeeland twee botten uit de Westerschelde, vlakbij de Belgische grens. Pauline gaf bij het inleveren van de vissen al aan dat ze vermoedde dat er PFAS aangetroffen zou worden. Eén van de vissen werd onderzocht op het PFAS-gehalte, en de ander op de stof FBSA.

Verhoogde gehaltes

Uit de analyses bleek inderdaad dat beide vissen verhoogde gehaltes van de stoffen bevatten. "Maar zo hoog, daar schrik ik toch wel even van", zegt Pauline. Haar gezin is een tijd terug al gestopt met het eten van de vangst uit de Westerschelde, omdat het een onveilig gevoel gaf.

Niet meer eten

Ze kent niemand die nu nog vis uit de Westerschelde eet, maar gelooft dat mensen die vanuit België, Duitsland of verderop uit Nederland komen om te vissen, die vangst wel opeten: "Voor hen leeft het waarschijnlijk niet zo." Pauline hoopt dat alle ophef over lozingen ervoor zal zorgen dat het snel zal stoppen en de PFAS uit het water en de vis weer verdwijnt. "Want wanneer je zo'n grote bot vangt, is het toch fijn als je die 's avonds kan opeten." Ook vindt ze dat er haast gemaakt moet worden met onderzoek naar de risico's van PFAS en de gehaltes ervan in planten en dieren in en om de Westerschelde.

Omroep Zeeland liet vis, slib en zeegroenten onderzoeken Omdat er geen actuele gegevens openbaar zijn over de gehaltes PFAS in slib, zeegroenten en vis uit de Westerschelde, liet Omroep Zeeland een aantal monsters analyseren door een laboratorium en de uitslag bekijken door een toxicoloog. Die stelde vast dat de waarden PFAS in de monsters lamsoren, zeekraal en slib niet hoog waren, maar dat in de vis, een bot, erg hoge waarden werden aangetroffen. Iemand die 150 gram van deze vis eet, zou meer dan twintig keer het wekelijkse maximum van de Europees vastgestelde veiligheidsnorm voor PFAS binnenkrijgen. Over de gevolgen van de verhoogde gehaltes van FBSA die werd gevonden, een stof die gebruikt wordt om producten een water- en vlekafstotende laag te geven, deed de toxicoloog geen uitspraken. Over de gevolgen van die stof op de gezondheid zijn nog te weinig gegevens bekend.

