De Zeeuwse Evelien woont in Oostenrijk, maar was weer even in Vlissingen: 'Te plat, te nat en te veel wind'

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

Toch vond ze het ook wel vertrouwd in Vlissingen: "Vlissingen is en blijft natuurlijk wel echt dé stad. Ik ben er opgegroeid en het is gewoon het mooiste plekje met het strand en de zee. Het blijft iets heel belangrijks in m'n leven, maar ik zou er niet meer kunnen wennen."

Roddeltjes aanhoren

Door haar bezoek is ze weer op de hoogte van het laatste nieuws in Vlissingen: "We zijn naar mijn moeder geweest. Voor haar is het ook leuk dat ze haar kleinkind weer heeft gezien want dat was ook al drie jaar geleden. En ik kon weer even alle roddeltjes aanhoren van iedereen en over iedereen. Ik weet nu weer alles over alle Vlissingers."

Evelien logeerde in een studio in Vlissingen. Het viel haar op dat het afval daar niet gescheiden wordt: "Alles ging in één zak. Dat hebben wij niet in Oostenrijk. Bij ons staan er vier verschillende tonnen om afval te scheiden, dat is al ruim 15 jaar zo. Daarom heeft iedereen ook een derde of vierde auto, die wordt gebruikt als vuilnisauto zodat iedereen zelf het vuilnis weg kan brengen."

Wil je het gesprek met Evelien beluisteren? Dat kan hieronder!

Evelien vertelt over haar vakantie in Nederland