Je bent jong en je wilt wat - jonge garde wil de Vlissingse politiek in

Kandidaten op de Vlissingse kieslijst van D66 met Desiree Schrijver (tweede van links) en Ocker Ghering (helemaal rechts) (foto: Omroep Zeeland)

Ghering is met z'n 23 jaar de jongste op de Vlissingse kieslijst van D66. En lijsttrekker. "Ik ben er met volle overtuiging ingegaan", zegt hij. "Vanaf dag één heb ik ook steun gekregen van de rest. Het is allemaal nieuw, het is wennen, maar ik heb er zin in, ik ben enthousiast."

"In een gemeenteraad kan je heel snel invloed hebben op wat er gebeurt, eerder dan op provinciaal of landelijk niveau", motiveert Ghering zijn keuze. Ook de nummer twee op de lijst, Desiree Schrijver (29), wil het verschil gaan maken in haar eigen omgeving. "Werken met en voor mensen is m'n passie, daar wil ik volledig voor gaan."

In het radio-item hieronder vertellen Ghering en Schrijver waarom ze graag de gemeentepolitiek in willen:

Jonge kandidaten op de Vlissingse kieslijst van D66

Plus, gemeenteraden - zeker die in Vlissingen - kunnen wel wat verjonging gebruiken, vinden de raadsleden in spe. "Ik weet niet hoe het in de rest van Nederland zit, maar in Vlissingen ligt de gemiddelde leeftijd nogal hoog", zegt Ghering. "Er moet ook een stem zijn voor de jongeren."

Gemiddelde leeftijd raadsleden De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de gemiddelde leeftijd van raadsleden. Daaruit bleek dat D66-raadsleden landelijk gemiddeld 48,5 jaar oud zijn. Raadsleden in gemeentes net zo groot als Vlissingen zijn gemiddeld 53,5 jaar oud.

Toch heeft ook D66 in Vlissingen kandidaten op de lijst staan die het gemiddelde juist weer omhoog trekken. Zoals de 73-jarige Niek Peters, een oude rot in het vak (nummer 5 op de lijst). Eerder zat hij zestien jaar lang in de gemeenteraad. "Kijk, het is leuk als er veel jonge mensen in de raad komen, daar zitten we echt op te wachten. Alleen, je moet ook een nestor hebben, iemand met ervaring."