Sluipen langs een audiorecorder, deze kinderen maakten vandaag een hoorspel

De kinderen doen een Spaans vreetfestijn na voor het hoorspel. (foto: Omroep Zeeland)

Van het woord 'hoorspel' hadden ze trouwens nog nooit gehoord. Niet zo heel gek, de kinderen die vandaag meedoen zijn zes tot elf jaar oud. Maar om eraan mee te werken, maakt dat helemaal niet uit. Vol overgave storten ze zich op de opdrachten die Damen geeft. Lawaai maken in een museum, wat wil je nog meer?

'Veel ruimte voor eigen invulling en fantasie'

"We vinden het heel belangrijk dat kinderen ook interesse krijgen in de historie van hun eigen streek", vertelt vrijwilliger Nicole van Vugt van Museum Het Bolwerk in IJzendijke. Damen kreeg van het museum de opdracht 'iets' met de hertog van Parma (Alexander Farnese) te doen. Hij koos voor een hoorspel.

"Ik vind het heel fijn dat ik op deze manier een paar kinderen met een hoorspel in aanraking kan brengen en ze er misschien wel warm voor kan maken", zegt theatermaker Tijl Damen. "Het is een prachtig medium om een verhaal over te brengen. Het laat anders dan tv veel ruimte voor eigen invulling en fantasie."

Aan fantasie geen gebrek deze middag: djembés worden kanonnen, met een tentstok kan je prima in een pot vol eten roeren en ook voor uilen- en muizengeluiden draaien de kinderen hun hand niet om. "Leuk, omdat ik het nog nooit gedaan heb. Leuk en spannend", zegt Stijn (7) over de workshop.

Het verhaal van het hoorspel in Museum Het Bolwerk Damen bedacht in opdracht van Museum Het Bolwerk in IJzendijke een verhaal rond het beleg van Sluis in 1587. "Waarbij ik een beetje fictie heb toegevoegd aan de werkelijkheid. Een groep kinderen zit onder het belfort opgesloten om ze uit de strijd te houden. Ze gaan op pad om metaal te stelen bij de Spanjaarden, om op die manier klepels te maken. Als ze het carillon kunnen laten spelen, zal het beleg minder lang duren."

Ruben (11) denkt dat de geluiden die ze in door het hele museum produceren wel in de buurt komen van die uit de Tachtigjarige Oorlog. Het leukst vond hij - net als de andere drie jongens - de trommels. "De kanonnen."

Benieuwd hoe dat dan klonk vanmiddag? Klik op het audiofragment hieronder:

Deze kinderen maakten vandaag een hoorspel

Wie benieuwd is naar het hoorspel, moet nog even geduld hebben, over een paar weken verschijnt-ie op de sociale media van Museum Het Bolwerk in IJzendijke.