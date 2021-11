Goedemorgen! Persconferentie, Haagse aandacht voor Zeeland en hoorspel

Het wordt spannend vandaag. Er is natuurlijk al het één en ander uitgelekt, maar vanavond weten we zeker welke nieuwe coronamaatregelen er komen. En dat is niet het enige wat er op het programma staat. Terwijl jij een regendans doet of zo snel mogelijk de stortregen trotseert, is dit het nieuws dat je vandaag moet weten.

Het UWV meldt dat er nu veel meer vacatures in Zeeland zijn dan een jaar geleden (foto: ANP)

Op zoek naar een nieuwe baan? Dan moet je in Zeeland zijn. Het aantal vacatures in Zeeland is ten opzichte van vorig jaar flink gestegen, namelijk met maar liefst 51 procent. Het UWV meldt dat er in onze provincie momenteel 9.500 banen wachten op een geschikte kandidaat. Dus solliciteren maar!

Haagse dag

In Den Haag wordt vandaag de 'Haagse dag' gevierd. Op deze dag lobbyt de provincie Zeeland in Den Haag om extra aandacht te vragen voor belangrijke thema's die in Zeeland leven. Je kunt dan denken aan onderwerpen zoals PFAS en het compensatiepakket voor de marinierskazerne.

Kandidaten op de Vlissingse kieslijst van D66 (foto: Omroep Zeeland)

Jonge D66'ers

Normaal gesproken heeft de politiek niet bepaald een fris en jong imago, maar in Vlissingen is dat nét even anders. Bij de politieke partij D66 staan namelijk opvallend veel jongeren op de lijst. De lijsttrekker van de partij is slechts 23 lentes jong en de nummer twee is 29 jaar. De partij vindt het dan ook tijd voor verjonging in de gemeenteraad.

Hoorspel

Lawaai maken in een museum, wie wil dat nou niet? In Het Bolwerk in IJzendijke mochten kinderen de gekste geluiden maken om zo samen een hoorspel te creëren. Thema van het hoorspel is de verovering van Sluis in 1587 door de hertog van Parma. Theatermaker Tijl Damen ziet het als een prachtig medium om een verhaal over te brengen: "Het laat anders dan tv veel ruimte voor eigen invulling en fantasie."

Het weer

Er is vanochtend veel bewolking en vanuit het zuiden komt er wat regen bij. Vanmiddag is er nog kans op enkele lokale buien, met kans op hagel. Maar er komt vanmiddag ook af en toe zon en later vandaag is het vrijwel overal droog. Maximum 10 á 11 graden en een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen blijft het licht wisselvallig en vrij koud met wat zon en een regen- of hagelbui. Donderdag is het tamelijk bewolkt met af en toe regen, daarna is het een paar dagen vrijwel droog met zonnige perioden.