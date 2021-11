Zeeuwse arbeidsmarkt schreeuwt om personeel

(foto: ANP)

De economie trekt aan, ook in Zeeland, maar volgens het Zeeuwse UWV blijft er ook een aantal onzekerheden. Dat kom omdat in Zeeland de groei vertaald wordt in een toename van de openstaande vacatures. Gezocht worden vooral restaurantkoks, monteurs, netwerkbeheerders en stukadoors. Maar eigenlijk zijn er tekorten in de hele horeca en techniek.

Horeca onzeker

Volgens het UWV is de nabije toekomst van de horeca in Zeeland onzeker. Het is in onze provincie een relatief grote sector waarin als gevolg van corona in de eerste helft van 2021 nog een banenverlies van 3 procent werd gesignaleerd. Nu de coronamaatregelen al een tijdje zijn versoepeld, krabbelt de horeca ook weer vlot uit het dal.

Het blijft moeilijk, zegt het UWV, exact te voorspellen hoe en hoe snel de horeca zich volledig herstelt nadat de steunmaatregelen worden afgebouwd. De horeca is een van de sectoren waar relatief veel banen ondersteund worden door de NOW-regeling van het rijk. Als de horeca daarbovenop opnieuw beperkende maatregelen opgelegd krijgt, is het UWV toch somber over deze sector.

Terug de keuken in

Extra probleem: tijdens de coronacrisis zijn veel personeelsleden werk in andere sectoren gaan zoeken. De uitbaters van restaurants hebben het moeilijk om die mensen weer terug de keuken in te krijgen, signaleert het UWV.